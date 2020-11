Issoire, le 19 novembre 2020, à 7h30 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME) (la « Société »), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd'hui le vif succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 4,2 M€ auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux (l' « Offre ») effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le livre d'ordres a été largement couvert, s'appuyant sur une demande soutenue d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 6,1 M€.



L'Offre a donné lieu à l'émission de152.728 actions ordinaires nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 27,50 euros (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 4.200.020 euros. Le prix de souscription s'établit à 27,50 euros, représentant une décote de 2,14 % sur le cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.