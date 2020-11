Issoire, le 18 novembre 2020, à 17h45 CEST - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME) (la « Société »), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 15 mai 2020 et à la mise en œuvre de cette résolution par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion en date du 18 novembre 2020 (l' « Offre »). L'Offre d'un montant cible d'environ 4 M€ sera en tout état de cause limité à 20% du nombre d'actions de la Société actuellement admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre.



RAISONS DE L'OFFRE



Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à BIOCORP de :



o Renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être positifs au 31 décembre 2020 (pour rappel, les capitaux propres de la Société au 30 juin 2020 étaient de - 746 762 €) ;