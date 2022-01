BIOCORP : Agenda financier 2022

Issoire, le 5 janvier 2022, 18h00 CET – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, présente son agenda financier pour 2022*.







Annonce Date*

Résultats annuels 2021

Jeudi 7 avril 2022 avant Bourse



Assemblée Générale

Mardi 17 mai 2022



Résultats semestriels 2022

Jeudi 29 septembre 2022 avant Bourse





* Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.







À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.