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BioCardia en hausse après les commentaires de la FDA concernant son étude sur la thérapie cellulaire contre l'insuffisance cardiaque
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux BioCardia BCDA.O ont bondi de 18 % pour atteindre 1,08 $ avant l'ouverture du marché

** BCDA indique que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a confirmé que l'étude de phase avancée en cours menée par la société sur une procédure de traitement de l'insuffisance cardiaque pourrait étayer une future demande d'autorisation de mise sur le marché

** Le traitement expérimental CardiAMP Cell Therapy System est actuellement testé chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque ischémique avec fonction de pompage réduite

** CardiAMP utilise les propres cellules de moelle osseuse du patient, qui sont acheminées vers le cœur par une procédure mini-invasive à l'aide d'un cathéter

** La thérapie a reçu la désignation “breakthrough” de la FDA, un statut destiné à accélérer le développement de produits susceptibles d'apporter des améliorations significatives par rapport aux options existantes

** À la clôture d'hier, l'action BCDA avait reculé d'environ 27 % depuis le début de l'année

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