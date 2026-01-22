BioAge Labs en baisse après que la vente d'actions a été portée à 115 millions de dollars

22 janvier -

** Les actions de BioAge Labs BIOA.O ont baissé de 0,3 % avant la cloche à 20,06 $ après que la société ait levé plus d'actions que prévu

** La société biopharmaceutique basée à Emeryville (Californie) a vendu mercredi soir () ~5,9 millions d'actions, soit environ 16 % du total des actions en circulation, à 19,50 $, pour un produit brut de 115 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de BIOA ont terminé le mercredi en baisse de 5,6 % après que la société ait dévoilé mardi une offre de 75 millions de dollars ()

**

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la recherche, le développement clinique et la fabrication de ses produits candidats, y compris le candidat principal BGE-102, une petite molécule inhibitrice de NLRP3 en cours de développement pour le risque cardiovasculaire et les maladies rétiniennes, entre autres

** Goldman Sachs, Piper Sandler et Citigroup sont les teneurs de livre conjoints

** Jusqu'au mercredi, les actions de BIOA ont augmenté de 52% pour commencer 2026 et ont plus que triplé au cours des trois derniers mois

** Un analyste estime que l'action est "fortement achetée", trois estiment qu'elle est "conservée"; les prévisions sont de 9, 12 et 15 dollars, selon les données de LSEG