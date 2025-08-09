bioAffinity Technologies Inc devrait enregistrer une perte de 10 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* bioAffinity Technologies Inc BIAF.OQ BIAF.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Antonio au Texas devrait faire état d'une baisse de 37,2% de ses revenus à 1,506 million de dollars contre 2,4 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour bioAffinity Technologies Inc est une perte de 10 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 22:45 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)