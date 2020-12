BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, fait un point sur l'activité récente et les nouveaux contrats remportés par ses divisions Terrestre et Maritime, et ses objectifs financiers pour l'exercice 2020.

Croissance sur l'ensemble des activités Terrestres : France, Export et Triogen !

La croissance à deux chiffres est au rendez-vous en 2020 pour la division Terrestre, et témoigne d'une dynamique de bon augure pour l'exercice 2021.

En France, l'activité sur le marché de la piscine résidentielle est très soutenue, en croissance à deux chiffres. À l'export, qui continue également d'afficher une croissance à deux chiffres dans le sillage du 1er semestre, le groupe a gagné de nouvelles références internationales majeures.

BIO-UV a ainsi remporté le marché de l'équipement du traitement de l'eau par l'ozone du plus grand aquarium du monde au sein du futur parc SeaWorld, qui ouvrira ses portes en 2022 à Abu Dhabi. Ce contrat, remporté par Triogen, représente un chiffre d'affaires d'au moins 600 K€ facturé au 4ème trimestre 2020.

En Scandinavie, le groupe a de nouveau remporté l'équipement de bateaux viviers (well-boat) avec son partenaire norvégien Redox. L'objet de ce contrat est de permettre, grâce à des équipements de désinfection par UV-C, de traiter l'eau des bassins de poissons pendant leur transport des fermes d'alevinage en Amérique latine jusqu'aux fermes d'élevage en Scandinavie. La facturation de ce contrat, dont le montant s'élève également à plus de 600 K€, interviendra d'ici la fin 2020.

Après un 2ème trimestre plus impacté par les conséquences de la crise au Royaume-Uni, Triogen a renoué pour sa part avec une croissance soutenue au 2nd semestre, portée notamment par le contrat cadre avec Suez qui s'établit au-delà des engagements initiaux.

Fort de ces derniers succès commerciaux, BIO-UV précise que le chiffre d'affaires des activités Terrestres en 2020 sera supérieur au plan de marche annuel établi avant la crise du coronavirus.

Activités Maritimes : une croissance de l'ordre de 50% en 2020

Au cours du 2nd semestre 2020, le groupe a continué de remporter de belles commandes dont l'équipement de douze navires de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise pour le compte du constructeur naval Groupe Piriou. Ce contrat pluriannuel de 2021 à 2028, d'une valeur totale de 700 K€, s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu en septembre 2020 entre BIO-UV et Piriou Services, filiale du Groupe Piriou en charge de l'activité de réparation navale.

Plusieurs négociations de contrats significatifs sont en cours sur cette fin d'année, après une activité commerciale un peu moins soutenue ces derniers mois sur la division Maritime en raison de la crise sanitaire.

Les conséquences sur le commerce maritime mondial conjuguées au décalage d'un an de la réglementation internationale obligeant les armateurs à s'équiper de systèmes de traitement des eaux de ballast ont occasionné des reports, sur 2021 et 2022, de commandes et d'appels d'offres qui auraient dû se concrétiser en 2020. Le report d'un an de la réglementation internationale va néanmoins permettre de lisser l'ensemble de ce marché jusqu'à la fin de l'année 2025.

32 M€ de chiffre d'affaires (+60%), et 10% de marge d'EBITDA (+150% d'EBITDA) en 2020

Du fait de ces décalages, le chiffre d'affaires 2020 est désormais attendu à 32 M€, contre 35 M€ visés avant la crise, soit une croissance annuelle significative de +60% par rapport aux 20 M€ réalisés en 2019 (déjà en croissance de +61% vs. 2018).

Il est à noter que la nouvelle division Surfaces devrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 600 K€ cette année, quelques mois seulement après le lancement en septembre d'une gamme complète d'équipements, validés et certifiés, de désinfection de surfaces et d'espaces par UV-C.

Sur le plan de la rentabilité, BIO-UV confirme son objectif de 10% de marge d'EBITDA en 2020, contre 6,9% un an plus tôt, soit une progression en valeur de plus de +150% de l'EBITDA sur l'exercice.

Confirmation de l'ambition 2024 : 60 M€ de chiffre d'affaires

À l'horizon 2024, l'ambition de BIO-UV est de s'installer au sein des premières entreprises mondiales de désinfection sans chimie. Cette ambition se matérialisera par un nouveau changement de dimension avec l'objectif d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires en 2024, exclusivement par croissance organique.

Outre l'amplification des actions commerciales et marketing du groupe, les 12,7 M€ de fonds levés fin septembre 2020 par augmentation de capital permettront également de saisir les opportunités de croissances externes visant à acquérir de nouvelles technologies dans l'univers de la désinfection. Ces acquisitions ne sont pas comptabilisées dans l'objectif de chiffre d'affaires pour 2024.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020, le 27 janvier 2021, après la clôture des marchés.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

