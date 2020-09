BIO UV : Succès de la stratégie de croissance rentable au 1er semestre 2020 : 9,1% de marge d'EBITDA, en forte progression de +120% -Confirmation des objectifs annuels 2020 - Une nouvelle ambition à horizon 2024 : 60 M EUR de chiffre d'affaires

Succès de la stratégie de croissance rentable au 1er semestre 2020 : 9,1% de marge d'EBITDA, en forte progression de +120%

Confirmation des objectifs annuels 2020 : 35 M€ de chiffre d'affaires et 10% de marge d'EBITDA

Une nouvelle ambition à horizon 2024 : 60 M€ de chiffre d'affaires pour installer Bio-UV dans le top mondial des entreprises de désinfection sans chimie

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, publie ses résultats semestriels 2020. Au cours de sa réunion du 21 septembre 2020, le Conseil d'administration de Bio-UV a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2020, qui ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel 2020 est disponible sur le site Internet de Bio-UV, www.bio-uv.com, espace Investisseurs, onglet Documentation.

Compte de résultat semestriel au 30 juin

Données consolidées1 en K€ - Revue limitée - Normes françaises 1er semestre 2019

(6 mois) 1er semestre 2020

(6 mois) Variation Exercice 2019

(12 mois) Chiffre d'affaires 8 074 12 642 +57% 19 978 Charges de personnel -2 233 -3 149 +41% -4 972 Produits et charges d'exploitation -5 312 -8 344 +57% -13 689 EBITDA2 522 1 148 +120% 1 258 Marge d'EBITDA 6,5% 9,1% 6,3% Dotations nettes aux amort. et prov. 774 926 +20% 1 667 Résultat d'exploitation -245 223 n.a. -350 Résultat financier -86 -222 -219 Résultat exceptionnel -25 -242 -208 Résultat net (part du groupe) -139 -125 n.a. -448

1 La société Triogen est consolidée depuis le 1er octobre 2019 et intégrée au sein des activités Terrestres.

2 EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

Croissance de +57% du chiffre d'affaires semestriel, dont +13% en organique

À l'issue du 1er semestre 2020, Bio-UV a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 12,6 M€, en progression soutenue de +57%. Cette bonne performance est le résultat d'une croissance organique dynamique de +13% et de l'intégration réussie de la société écossaise Triogen, malgré les restrictions sanitaires imposées par la pandémie du Sars-Cov2 (coronavirus).

Les activités Maritimes ont enregistré une croissance de +20% et poursuivent leur montée en puissance sur le marché mondial du traitement des eaux de ballasts des navires.

Le chiffre d'affaires des activités Terrestres a doublé au 1er semestre (+98% dont +5% en organique). Les ventes à l'export sont demeurées dynamiques (+11%) malgré les difficultés liées à la pandémie du Sars-Cov2 (coronavirus).

Marge d'EBITDA en forte progression au 1er semestre à 9,1%

La marge d'EBITDA s'est établie à 9,1% au 1er semestre 2020, contre 6,5% un an plus tôt.

Le groupe a enregistré une forte hausse de +131% de son EBITDA semestriel à 1,2 M€, tout en intégrant une augmentation des charges de personnel (+41%) liée à l'apport des collaborateurs de Triogen (+34 personnes au 30 juin 2020) et à l'augmentation des effectifs moyens de Bio-UV pour accompagner la croissance des activités Maritimes (+11% de croissance des effectifs moyens du groupe hors Triogen d'un semestre à l'autre).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation est positif à 223 K€.

Le résultat financier s'élève à -222 K€, avec une augmentation des charges d'intérêt consécutive à l'emprunt obligataire de 3 M€ contracté au 2nd semestre 2019 pour financer en partie l'acquisition de Triogen.

Après comptabilisation du résultat exceptionnel qui intègre notamment des frais juridiques non récurrents pour 187 K€, le résultat net part du groupe ressort à -124 K€, contre -139 K€ un an plus tôt.

Une situation financière solide et maîtrisée

Au 1er semestre, le groupe a généré une marge brute d'autofinancement de 662 K€,

en augmentation de +35% sur la période. Malgré la forte croissance de l'activité, l'augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) a été largement maîtrisée, conduisant à un cash-flow d'activité positif sur la période à 168 K€ (vs. -67 K€ au 1er semestre 2019).

Les opérations d'investissements ont consommé 1,2 M€, pour l'essentiel consacrés à des immobilisations (CAPEX) afin d'accompagner la croissance de l'activité.

Au 2ème trimestre, la moitié de l'emprunt obligataire de 3 M€ a été convertie en actions Bio-UV,

ce qui va permettre une réduction de la charge d'intérêts dès le 2nd semestre.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises pour faire face à la pandémie, le groupe Bio-UV a conclu un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 2,55 M€ auprès de ses partenaires bancaires.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élevait à 4,1 M€, pour des dettes financières de 12,5 M€ (hors dettes de crédit-bail de 2,5 M€), soit un endettement financier net ramené à 8,4 M€ pour un ratio de gearing net de 48 % (vs. 55 % au 31 décembre 2019).

Nouvelle division Surfaces : lancement en septembre 2020 d'une gamme complète d'équipements de désinfection de surfaces par UV-C, validés et certifiés

Bio-UV a créé au 2ème trimestre sa nouvelle division pour adresser le marché de la désinfection des surfaces et espaces, afin d'éliminer bactéries et virus, dont le Sars-CoV2, grâce aux UV-C.

Consécutivement aux premières commercialisations en juin 2020 de son dispositif BIO-SCAN® Light, 1er système français de désinfection des surfaces certifié, le groupe a lancé en septembre une gamme complète d'équipements mobiles et robotisés validés et certifiés1.

À travers cet ensemble de systèmes complémentaires et segmentés, Bio-UV est désormais en mesure d'adresser des marchés variés, durables et significatifs tels que le commerce, la santé (hôpitaux, EHPAD, etc.), l'hôtellerie/restauration, le transport aérien, les croisiéristes, les transports collectifs et individuels, le monde du spectacle et des événements sportifs, etc.

Cette nouvelle division est aujourd'hui parfaitement opérationnelle, avec l'arrivée depuis le 2ème trimestre d'un Directeur commercial des activités Surfaces & Espaces et la conclusion d'un accord industriel auprès d'un sous-traitant aéronautique français qui garantit au groupe une capacité de production et d'assemblage de plusieurs milliers d'équipements par mois.

Carnet de commandes : 23,0 M€ à mi-septembre

À mi-septembre 2020, le carnet de commandes de Bio-UV s'élevait à 23,0 M€, dont 13,8 M€ déjà facturés ou restants à facturer au 2nd semestre 2020.

Les activités Maritimes totalisent 17,4 M€ de commandes (dont 8,2 M€ au 2nd semestre 2020).

Le carnet de commandes des activités Terrestres s'établit pour sa part à 5,6 M€, intégralement à réaliser sur 2020, dont 3,2 M€ exclusivement liés à Triogen.

Des objectifs annuels 2020 pleinement confirmés

Fort de ce bon 1er semestre, d'un carnet de commandes en nette progression au cours de l'été et de l'accélération des synergies avec Triogen au 2nd semestre, le groupe confirme pleinement ses objectifs annuels 2020 formulés avant l'émergence de la crise sanitaire : 35 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2020, contre 20,0 M€ en 2019 soit une croissance totale de +75%, et une marge d'EBITDA de 10%, contre 6,9% l'an dernier.

Une nouvelle ambition : 60 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2024

La crise sanitaire actuelle réaffirme les enjeux environnementaux (protection des ressources en eau), sanitaires (accès à l'eau assainie, lutte contre les pandémies bactériennes et virales, dont le Sars-Cov2, et les infections nosocomiales), et économiques (conformité aux règlements et certifications), majeurs et fondamentaux sur les différents marchés où le groupe évolue.

Sur ses marchés de la désinfection de l'eau et des eaux de ballast - qui représenteront plus de 4 Mds$ par an d'ici 2024, et désormais des surfaces - Bio-UV est l'un des seuls fabricants à proposer un portefeuille complet de technologies complémentaires, performantes et écologiques ( sans aucune utilisation de produits chimiques ) : les ultraviolets, l'ozone et l'oxydation avancée.

À l'horizon 2024, l'ambition de Bio-UV est de s'installer au sein des premières entreprises mondiales de désinfection sans chimie.

Une ambition matérialisée par un nouveau changement de dimension avec l'objectif d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires en 2024, contre 20 M€ en 2019 et 35 M€ visés en 2020.

Cet objectif s'appuie sur la poursuite d'une croissance organique soutenue (rappel : +30% depuis l'introduction en Bourse) des divisions historiques Terrestre et Maritime avec la conquête de nouveaux marchés géographiques et de segments sectoriels plus vastes, et l'émergence de la nouvelle division Surfaces.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 27 janvier 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

