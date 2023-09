BIO-UV GROUP : Résultats semestriels 2023

Forte génération de free cash-flow 1 qui accélère le désendettement financier du Groupe et permet les investissements structurants nécessaires à son développement

qui accélère le désendettement financier du Groupe et permet les investissements structurants nécessaires à son développement Maîtrise opérationnelle et gestion rigoureuse contribuant à maintenir la marge d'EBITDA 2 à un niveau solide de 15,8%

à un niveau solide de 15,8% Niveau de chiffre d'affaires visé au 2 nd semestre 2023 en ligne avec les deux précédents semestres

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, publie ses résultats semestriels 2023. Au cours de sa réunion du 20 septembre 2023, le Conseil d'administration de BIO-UV Group a arrêté les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023. Le rapport semestriel 2023 est disponible sur le site Internet de BIO-UV Group, www.bio-uv.com , espace Investisseurs, onglet Documentation.

Compte de résultat

Données consolidées en M€

Normes françaises 1 er semestre 2022

(6 mois) 1 er semestre 2023

(6 mois) Var. Exercice 2022

(12 mois) Chiffre d'affaires 28,0 24,2 -13% 51,3 EBITDA 4,8 3,8 -20% 7,0 Marge d'EBITDA 17,2% 15,8% 13,7% Dotations nettes aux amort. et prov. 1,4 1,6 2,9 Résultat d'exploitation 3,4 2,2 -36% 4,1 Marge d'exploitation 12,0% 8,9% 8,1% Résultat financier -0,4 -0,4 -0,8 Résultat exceptionnel 0,0 -0,3 -0,3 Résultat net (part du groupe) 2,3 1,2 -47% 2,4 Marge nette 8,3% 5,1% 4,7%

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 19 juillet 2023, le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2023 est en légère augmentation par rapport au 2 nd semestre 2022 (+3%) et en repli de 13% par rapport au 1 er semestre 2022.

Du fait du positionnement premium de ses solutions respectueuses de l'environnement,

BIO-UV Group a pu surperformer sur certains marchés, notamment celui de la piscine. Les ventes en France ont ainsi fait preuve d'une bonne résistance face à un marché de la piscine en fort recul sur l'année 2023 (-14% de recul sur douze mois glissants pour l'activité de Négoce selon la FPP 3 ). Comme anticipé, le chiffre d'affaires des activités maritimes est en recul au 1 er semestre 2023, après une année 2022 très dynamique.

Marge d'EBITDA de 15,8% au 1 er semestre 2023 - EBITDA de 3,8 M€

La marge d'EBITDA gagne +2,1 pts par rapport à l'ensemble de l'exercice 2022, amélioration liée à une meilleure efficacité organisationnelle en interne et à une optimisation rigoureuse de l'ensemble des contrats en externe dans un environnement inflationniste (matières premières, énergie, etc.).

2,0 M€ de free cash-flow généré au 1 er semestre 2023 en forte progression

Au 1 er semestre 2023, BIO-UV Group a enregistré une marge brute d'autofinancement de 3,0 M€, contre 3,7 M€ un an plus tôt. Après variation du besoin en fonds de roulement, en nette diminution sous l'effet d'une gestion attentive du BFR qui devrait se poursuivre au 2 nd semestre, le cash-flow d'exploitation s'est établi à un niveau soutenu de 3,2 M€, contre 1,9 M€ au 1 er semestre 2022.

Les opérations d'investissements se sont élevées à 1,2 M€, constituées quasi-exclusivement des CAPEX (acquisition d'immobilisations). Pour rappel, BIO-UV Group anticipe des CAPEX (hors impact de l'investissement immobilier en crédit-bail pour l'extension des locaux) inférieurs aux investissements 2022 (2,2 M€).

Fort d'un free-cash-flow semestriel de 2,0 M€, le plus élevé historiquement et supérieur au niveau réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2022 (0,5 M€), le Groupe a ainsi pu diminuer son endettement bancaire à hauteur de 2,4 M€ au cours de la période.

Au 30 juin 2023, l'endettement financier net 4 s'établissait à 23,5 M€, en diminution par rapport au 31 décembre 2022 (25,4 M€) et contre 24,7 M€ à fin juin 2022.

Carnet de commandes à mi-septembre 2023 : 17,0 M€

À mi-septembre 2023, le carnet de commandes de BIO-UV Group s'établit à 17,0 M€, dont 14,0 M€ à livrer sur 2023.

Perspectives

Les axes de développement suivent le plan stratégique avec une accélération sur la réutilisation des eaux usées (« REUT ») et le traitement des eaux de process industriel .

BIO-UV Group prévoit de dépasser de +50% le chiffre d'affaires réalisé sur 2022 dans le retraitement des eaux usées (REUSE) et des eaux industrielles et aquacoles.

Le plan Eau fixe pour objectif de passer de moins de 1% à 10% de réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030, à travers le lancement de 1 000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser des eaux non conventionnelles (Reut, eau de pluie, eaux grises, etc.) sur le territoire d'ici 2027.

A terme, l'objectif est d'économiser 300 millions de m 3 . Un décret est paru en ce sens au Journal officiel le 30 août 2023.

Au 2 nd semestre 2023, BIO-UV Group se fixe de réaliser un chiffre d'affaires du même ordre de grandeur qu'au cours des deux précédents semestres (rappel : 24,2 M€ au 1 er semestre 2023 et 23,3 M€ au 2 nd semestre 2022).

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2023 le 24 janvier 2024, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group

Sébastien Marin-Laflèche

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

1 Free cash-flow : cash-flow d'exploitation – acquisitions d'immobilisations (CAPEX)

2 EBITDA : Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises.

3 Fédération des professionnels de la piscine et du spa - Baromètre de suivi conjoncturel des ventes de piscines pour le 2 ème trimestre 2023 en collaboration avec Xerfi Specific

4 Endettement financier net = emprunts et dettes financières (hors emprunts en crédit-bail) + autres dettes financières – trésorerie disponible

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGeaZ8VuYm2ay51rYsibamljl2hqmWmbmGSaxZNtZpecbWqUx29hnJTGZnFinWpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81852-bio_uv_rs_2023vdef.pdf

