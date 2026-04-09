BIO-UV Group : Résultats annuels solides

Publication des résultats annuels 2025
Après avoir publié un chiffre d'affaires 2025 de 35,9 M€, Bio-UV communique des résultats annuels de bonne facture, légèrement supérieurs à nos attentes sur la rentabilité. L'EBITDA ressort à 4,4 M€ (vs 4,2 M€ Euroland), soit une marge d’EBITDA de 12,3% (vs 11,8% Euroland), un niveau très solide compte tenu du recul de -9,3% de la top line. Le résultat net ressort à 0,8 M€ et le FCF atteint 3,0 M€. Pour 2026, le groupe confirme sa guidance de CA entre 38 M€ et 42 M€.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 2,50 €. Sur nos estimations et au cours actuel, le titre se traite 5,4x EBITDA 2026e, contre des peers à plus de 13x.
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