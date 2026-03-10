BIO-UV GROUP : Prologation du programme de rachat d'actions BIO-UV Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lunel, le 10 mars 2026, 18h00

Prolongation du programme de rachat d'actions pour 300 K€

BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce la prolongation de son volet de rachat de ses propres actions, dans le cadre du programme adopté par l'Assemblée générale mixte du 13 juin 2025 (résolution n°6).

Le descriptif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée générale mixte du 13 juin 2025 est disponible sur le site de BIO-UV Group, espace Investisseurs, section Documents financiers & informations réglementées financières ( cliquez ici pour consulter le descriptif du programme de rachat d'actions) .

Laurent-Emmanuel Migeon, Président-Directeur général de BIO-UV Group, déclare :

« Au regard de l'évolution du titre BIO-UV Group, qui s'inscrit dans un contexte boursier et géopolitique peu favorable, BIO-UV Group a décidé de poursuivre son programme de rachat d'actions. Nous avons ainsi décidé, avec les membres du conseil d'administration, que les rachats de titres pourraient représenter jusqu'à 300 000 euros. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2025, le 8 avril 2026, après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group Relations investisseurs Relations presse Laurent Emmanuel Migeon Mathieu Omnes – ACTUS Serena Boni – ACTUS invest@bio-uv.com momnes@actus.fr sboni@actus.fr +33 (0)4 99 13 39 11 +33 (0)1 53 67 36 92 +33 (0)4 4 72 18 04 92