Bio-uv Group: "Pression plus importante qu'attendue"

Publication du CA S1 2023



Bio-UV publie un chiffre d’affaires S1 2023 de 24,1 M€, en retrait de -14%. Nous attendions un premier semestre flat. Le groupe a principalement souffert d’un effet de base considérable (croissance publiée de +75% au S1 2022 suite à l’intégration de Corelec, dont +38% sur le maritime), d’un attentisme prononcé sur le marché de la piscine en France et d’un marché à l’export plutôt volatil et imprévisible. Le S1 ressort tout de même en croissance de +3% en séquentiel. Le management anticipe une deuxième partie d’année de meilleure tenue et table sur une croissance positive au S2.



Perspectives



Bio-UV annonce un carnet de commandes de 8,9 M€ à mi juillet 2023, en légère progression par rapport à mars (7,7 M€). Au même moment l’année, dernière, le carnet de commandes s’élevait à 13,3 M€, dont 11,3 M€ alors déjà facturés pour le S2 2022. Malgré tout, le groupe ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires au S2 qui sera supérieur à celui du S1, ce qui implique une croissance minimum de +3% par rapport au S2 2023. Si nous avons averti lors de notre dernier flash du manque de visibilité à court terme (sur le S1), nous n’avions pas anticipé, ou du moins pas suffisamment, son impact dans les chiffres. Nous revoyons ainsi notre prévision de CA 2023e à 48,0 M€ (contre 52,8 M€ précédemment), impliquant un CA S2 de +2,5% (23,9 M€) et notre marge d’EBITDA 2023e à 13,5% (-300 bps yoy) du fait du deleverage. Nous intégrons également l’impact annualisé (-1,5 M€ sur la top line) du client norvégien.



A plus long terme, s’il nous semble évident que le groupe est idéalement positionné sur une des thématiques les plus importantes de la transition écologique et sur un marché au potentiel immense, nous attendons maintenant une franche et tangible accélération, ainsi qu’une démonstration à réellement capter les relais de croissance évoqués et répétés depuis plusieurs mois maintenant.



Perspectives



Suite à la revue de notre modèle, nous ajustons notre recommandation à 5,50 € (vs 6,50 €) et maintenons notre recommandation à Achat. Au cours de clôture du 20 juillet, le titre offre un potentiel de hausse de plus de +40%.