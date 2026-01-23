BIO-UV Group : Le rebond général pas encore au rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires 2025
Bio-UV publie un chiffre d’affaires 2025 de 35,9 M€, en baisse de -9,3%, en dessous de nos attentes et de celles de la société, qui visait un retour à la croissance organique sur la deuxième partie d’année. Le S2 ressort finalement en baisse plus marquée que le S1 (-10,9% vs -8,0%). Pour 2026, le groupe vise un chiffre d’affaires compris entre 38 M€ et 40 M€, soit un rebond d’au moins +6%.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 2,50 € (vs 3,00 € précédemment) sur le titre suite à l’ajustement de notre scénario.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer