BIO-UV GROUP : La station d'épuration Aquaviva à Cannes retraite les eaux usées avec les réacteurs UV de BIO-UV Group

Avec ce dispositif, la ville de Cannes compte réutiliser 1 million de mètres cube d'eau usée traitée sur les 15 millions rejetés en mer chaque année

Partenaire de la société CES (Construction Electrotechniques du Sud), depuis 2012, BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement de l'eau par ultraviolets, annonce l'entrée en fonctionnement de deux de ses réacteurs UV, qu'elle avait livrés à la société CES pour la station d'épuration de la ville de Cannes, située à Mandelieu-la-Napoule. Ce nouveau traitement UV, additionné à la filtration membranaire de la STEP, permet de garantir une eau en sortie de qualité classe 1, suffisante pour faire de la réutilisation des eaux usées. De quoi permettre à la commune de faire des économies substantielles dans les années à venir.

Pour BIO-UV Group, la concrétisation de ce nouveau projet démontre un peu plus sa capacité à accompagner un développement plus rapide de la REUSE en France.

Nettoyer les rues de la ville de Cannes avec de la REUSE

La réutilisation de l'eau usée de la station d'épuration de Mandelieu-La-Napoule pour l'arrosage du golf (effectif en juillet 2023) et le nettoyage des espaces publics de la ville de Cannes, est un projet de longue date qui voit désormais le jour.

Sollicité pour ce projet par la société CES (Construction Electrotechniques du Sud), BIO-UV Group a livré cet été deux réacteurs UV à son partenaire pour la station de traitement membranaire de Mandelieu. Ces réacteurs ultraviolets sont équipés de 6 lampes 300w permettant d'assurer une haute qualité de désinfection de l'eau.

L'addition d'une désinfection par ultraviolet à la filtration membranaire permet à la STEP de Mandelieu-La-Napoule de garantir une eau en sortie de classe 1, avec un abattement minimum de 4 log sur les Bactéries Sulfato-réductrices (BSR), conforme à la législation française (E Coli, Enterocoques fécaux, phages ARN F-spécifique, spores de bactéries anaérobies Sulfato-réductrices).

Avec une telle qualité sanitaire des eaux usées traitées, il est possible selon le cadre réglementaire, d'en faire usage pour le pâturage, les espaces verts ouverts ou public, les pépinières et arbustes, les cultures florales, les fourrages frais, les cultures maraichères, fruitières et légumières, transformés ou non transformés par un traitement thermique industriel.

Entrés en fonctionnement cet été, ces 2 réacteurs UV, d'une capacité de traitement de 250 m3/h, devraient permettre d'épurer 42 000m3 d'eau par jour. Avec ces eaux usées épurées et sécurisées, la station de Mandelieu-La-Napoule peut, outre l'arrosage du golf, nettoyer dorénavant les rues de la ville de Cannes pour une économie estimée à 3 millions de litres d'eau potable. La ville de Cannes espère ainsi pouvoir réemployer un million de mètres cube d'eaux usées sur les 15 millions rejetés en mer chaque année.

BIO-UV Group, prêt pour accélérer la REUSE en France

Après la concrétisation des projets REUSE à Lunel et La Grande Motte, ce nouveau dispositif installé à Cannes démontre la capacité de BIO-UV GROUP à accompagner le plan eau du gouvernement et de parvenir à réutiliser 10 % des eaux usées d'ici 2030 contre 1 % actuellement. Laurent Emmanuel Migeon, PDG de BIO-UV Group, commente : « l'adoption du décret visant à simplifier la procédure pour la mise en place de REUSE en STEP devrait voir éclore de nouveaux projets en France. Nous avons les solutions technologiques et l'expérience pour y répondre ».

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 20 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse de sel pour diverses applications : piscines, aquaculture, aquarium, eaux de process industriel, eaux usées et potabilisation. En 2011, elle a ajouté à sa gamme le traitement des eaux de ballast des navires. Les produits de la société sont industrialisés dans ses sites de production spécialisés à Lunel et Muret, en France, ainsi qu'en Grande Bretagne ce qui lui permet de répondre rapidement aux exigences spécifiques de ses clients partout dans le monde. La société cotée en bourse depuis juillet 2018, a un chiffre d'affaires consolidé de 51,3 millions d'euros et un effectif actuel de 170 employés. Plus de 55% des ventes du groupe sont réalisées à l'export.

