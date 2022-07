BIO-UV Group: "Excellente performance semestrielle"

Publication du chiffre d’affaires S1 2022



Bio-UV Group publie un chiffre d’affaires S1 2022 de 28,1 M€, en croissance de +75% en consolidé et de +21% en pro-forma. Cette excellente performance est légèrement supérieure à nos attentes et plutôt remarquable dans le contexte actuel. La croissance est généralisée sur les deux segments de la société, le maritime et le terrestre. Bio-UV confirme que l’ensemble de son exercice 2022 sera placé sur la même tendance positive, à la fois en organique et grâce à l’intégration de Corelec.



Perspectives



Le management réaffirme ses ambitions de croissance pour l’ensemble de l’exercice 2022 et précise que des objectifs affinés seront communiqués au marché lors de la publication des résultats semestriels fin septembre. Le carnet de commandes de Bio-UV s’élevait à 13,3 M€ au 15 juillet, dont 11,3 M€ de commandes déjà signées et à livrer en 2022. Pour le moment, nous maintenons en conséquence nos estimations de CA (53,8 M€) et d’EBITDA (9,3 M€) 2022e.





Recommandation



Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 7,0 € et notre recommandation reste à Achat. Le titre offre un potentiel de près de 50%.