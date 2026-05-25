BIO-UV GROUP : BIO-UV GROUP S'IMPOSE DANS LE TRAITEMENT DES EAUX DE BALLAST DES BATEAUX DE CROISIÈRE AVEC SON PARTENAIRE LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le spécialiste du traitement de l'eau, BIO-UV Group, a confirmé la réussite d'un programme de grande envergure mené avec son partenaire de construction navale, les Chantiers de l'Atlantique, pour la fourniture de systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA sur une série de cinq navires de croisière.

Le cinquième navire de la série, livré par le chantier naval de Saint-Nazaire à la fin de l'année dernière, a été équipé d'un système BIO-SEA de la série B conçu pour traiter des débits de 250 m³/h. Ce projet marquant signifie que tous les navires de cette classe construits par les Chantiers de l'Atlantique naviguent désormais équipés de systèmes de traitement des eaux de ballast UV de marque BIO-SEA.

BIO-UV Group a été sélectionné pour fournir son système BIO-SEA de la série B pour sa capacité avérée à assurer un traitement des eaux de ballast constant et sans produit chimique sur toute la gamme de débits requis par l'armateur.

Maxime Dedeurwaerder, directeur commercial des solutions de BIO-UV Group, a déclaré que l'achèvement du programme portant sur ces cinq navires témoignait de la confiance durable du secteur des croisières dans la technologie de traitement de l'eau par UV.

« La fourniture de systèmes de traitement des eaux de ballast pour l'ensemble des 5 navires constitue une étape importante pour BIO-UV Group et confirme la solidité de notre partenariat à long terme avec les Chantiers de l'Atlantique et cette marque de paquebots de croisière célèbre. Cette classe de navires suscite des attentes élevées en matière de performance environnementale, et nous sommes fiers que notre technologie réponde à ces normes de manière constante sur l'ensemble de la flotte », a-t-il déclaré.

« La réalisation de plusieurs programmes prestigieux pour des navires de croisière démontre l'intérêt des systèmes à base d'UV, d'autant plus que les flottes de croisière modernes se préparent à des réglementations plus strictes et à un contrôle accru des rejets d'eau de ballast. »

À propos de BIO-UV Group

Depuis plus de 35 ans, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement de l'eau par ultraviolets (UV-C), ozone, AOP et électrolyse au sel pour une large gamme d'applications : piscines, aquaculture, aquariums, eaux de process industrielles, eaux usées et eau potable. En 2011, il a élargi son offre pour inclure des systèmes de traitement des eaux de ballast pour les navires. La société fabrique ses produits sur des sites de production spécialisés à Lunel et Seysses, en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, ce qui lui permet de répondre rapidement aux besoins spécifiques de ses clients dans le monde entier. Cotée en bourse depuis juillet 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros en 2025 et emploie actuellement 150 personnes. Plus de 50 % du chiffre d'affaires du Groupe est réalisé à l'international.

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Isabelle Sost

Marketing and Communications Director

BIO-UV Group

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