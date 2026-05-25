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Rixe à Paris impliquant des supporters niçois: quinze mises en examen
information fournie par AFP 25/05/2026 à 08:36

Des supporters de l'OGC Nice lors du match de finale de Coupe de france contre Lens, le 22 mai 2026 au stade de France à Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Des supporters de l'OGC Nice lors du match de finale de Coupe de france contre Lens, le 22 mai 2026 au stade de France à Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Quinze personnes ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées après la rixe survenue jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice, qui a fait sept blessés dont un grave, a indiqué lundi le parquet.

En tout, 65 supporters avaient été placés en garde à vue.

La rixe avait opposé plusieurs groupes de supporters, à la veille de la finale de la Coupe de France de football remportée par le RC Lens contre l'OGC Nice. Elle a fait sept "victimes de violences", dont l'une avait "toujours son pronostic vital engagé" samedi soir, a indiqué le parquet de Paris.

Les heurts ont éclaté jeudi vers 23h30, lorsqu'une centaine de supporters niçois se sont réunis dans le Xe arrondissement, dans l'est de la capitale, "cherchant manifestement à en découdre", selon la préfecture de police.

Après une déambulation le long du canal Saint-Martin, une rixe avait éclaté, blessant grièvement un hooligan parisien, selon une source proche du dossier.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a évoqué vendredi un "affrontement entre groupes ultras", en l'occurrence des Niçois, "probablement renforcés" par des supporters de Nancy, contre des Parisiens.

Des gants coqués, protège-dents et cagoules à l'effigie de l'OGC avaient été retrouvés sur les lieux par les policiers.

Les quinze mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire.

Sept autres suspects doivent par ailleurs être jugés à partir de mardi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, quatre d'entre eux ayant été dans l'attente placés en détention provisoire.

Trente-six autres supporters mis en cause doivent en outre être convoqués devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines.

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