BIO-UV GROUP : BIO-UV Group investit sur sa force de vente avec 4 recrutements pour le marché de la piscine

Marché de la piscine : BIO-UV Group investit dans sa force de vente avec 4 recrutements !

BIO-UV Group, spécialiste des systèmes durables de traitement et de désinfection de l'eau et acteur majeur du marché de la piscine depuis plus de 35 ans, annonce l'arrivée de 4 nouveaux responsables commerciaux et la promotion de deux responsables commerciaux régionaux au sein de sa force de vente Piscine. Porté par un marché français qui reprend des couleurs en 2026 après deux années de recul, BIO-UV Group consolide son équipe commerciale France pour couvrir l'ensemble du territoire et dynamiser les ventes des marques Piscine du groupe : BIO-UV Group, AKERON, Triogen et 1001Electrodes.

Une nouvelle stratégie commerciale pour couvrir le marché de la piscine en France

Revenu en 2026 à un niveau d'activité plus normatif au niveau des ventes d'équipements de traitement de l'eau, le marché français de la piscine est d'autant plus stratégique pour BIO-UV Group qu'il est le numéro 1 en Europe et le numéro 3 au monde. Souhaitant donc accompagner cette nouvelle dynamique du secteur, BIO-UV Group a depuis le 1er semestre orienté sa stratégie commerciale sur deux axes principaux :

• Une réorganisation des équipes commerciales Piscine sur certaines zones géographiques.

• L'internalisation de l'ensemble des forces de vente au sein du groupe, avec le recrutement effectif de 4 nouveaux responsables commerciaux pour cette rentrée :

« Nous avons étoffé et structuré notre équipe avec l'arrivée de nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous travaillons exclusivement avec des commerciaux intégrés à la société et non plus avec des agents commerciaux pour valoriser au mieux notre expertise du traitement de l'eau auprès de l'ensemble des professionnels de la piscine » précise Patrice Garrigues, Directeur Commercial de l'activité Piscine pour BIO-UV Group.

Avec ses derniers recrutements, BIO-UV Group dispose aujourd'hui d'une équipe commerciale de 9 personnes dédiées au marché de la piscine privée et collective, présente physiquement sur l'ensemble du territoire. 5 autres personnes rattachées aux sites de Lunel et Seysses sont en charge de la relation client et de l'administration des ventes du segment piscine.

Cette nouvelle équipe commerciale Piscine France BIO-UV Group est au service des professionnels de la piscine et va à leur rencontre au quotidien (enseignes, franchises, mais aussi piscinistes indépendants) pour animer les réseaux et promouvoir les ventes des différentes solutions de traitement de l'eau proposées par le groupe.

4 Nouveaux Responsables Commerciaux prêts à dynamiser leur secteur :

Lucas Dalmont dispose de plus de 13 ans d'expérience dans le développement commercial B2B, principalement dans l'univers de la piscine. Il a notamment évolué au sein de SCP. Il rejoint BIO-UV Group, avec pour mission de développer le chiffre d'affaires et le

portefeuille clients dans les départements suivants : 15, 46, 12, 82, 81, 31, 09, 11, 66.

Julien Burban bénéficie de plus de 6 ans d'expérience dans le développement commercial B2B. Il a notamment travaillé chez Nextpool. Au sein de BIO-UV Group, Julien Burban aura pour mission de développer le chiffre d'affaires et le portefeuille clients dans les départements suivants : 29, 22, 56, 35, 50, 14, 61, 53, 72, 76, 27, 28.

Victor Trehout dispose de 5 ans d'expérience en développement commercial B2B et en gestion de projets techniques. Il a travaillé chez Diffazur et chez Blue 2.0 Piscines. Il a également occupé des fonctions en Business Development chez Wolters Kluwer et en gestion de portefeuille B2B dans des environnements variés (JS Aquatop, Lactalis, Renault). Au sein de BIO-UV Group, Victor Trehout aura pour mission de développer le chiffre d'affaires et le portefeuille clients dans les départements suivants : 44, 85, 49, 79, 37, 86, 41, 36, 18, 77.

Paulo De Albuquerque rejoint également l'équipe et dispose d'une expérience commerciale avérée sur le marché de la piscine, notamment chez Diffazur. Il a également occupé précédemment des fonctions chez Chaumery Piscine. Basé à Aix-en-Provence, il couvrira pour BIO-UV Group les départements suivants : 13, 83, 04, 05, 06.

Pour appuyer et soutenir le développement de sa nouvelle équipe France, BIO-UV Group annonce la promotion de Laurent Sampieri et Damien Bartzack, respectivement Responsable commercial régional ouest et Responsable commercial régional est.

Experts depuis plus de 8 et 15 ans dans le traitement de l'eau et les systèmes de désinfection, sur le marché de la piscine chez BIO-UV Group, Laurent et Damien resteront les contacts privilégiés sur leurs départements. Ils viendront en appui et en conseil auprès de l'équipe commerciale dédiée au marché de la piscine.

Toute l'équipe commerciale Piscine BIO-UV Group sera présente sur Piscine Global Europe, salon international de référence pour les professionnels de la piscine, du spa et du bien-être.

Du 17 au 20 novembre 2026, Eurexpo Lyon, stand BIO-UV Group : 4C88