BIO UV : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV) , spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 62 646

Solde en espèces : 47 044,97 €

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 150 725 titres 726 011,06 € 676 transactions VENTE 136 892 titres 693 682,07 € 529 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 49 486

Solde en espèces : 112 299,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext ® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 676 150725 762011,06 529 136892 693682,07 01/07/2022 5 560 2612,9 6 767 3603,98 04/07/2022 15 1489 7032,25 4 804 3814,5 05/07/2022 0 1355 6311,18 0 24 112,92 06/07/2022 0 1777 8080,2 0 1868 8617,27 07/07/2022 0 197 929,84 0 1245 5949,11 08/07/2022 14 1467 7013,29 4 314 1505,63 11/07/2022 11 1059 5014,37 2 460 2198,85 12/07/2022 12 1648 7740,16 16 2671 12682,18 13/07/2022 7 575 2692,96 5 434 2060,07 14/07/2022 0 819 3858,06 0 250 1183,75 15/07/2022 0 400 1874 0 554 2594,49 18/07/2022 0 1578 7365,63 0 428 2002,27 19/07/2022 0 84 393,12 0 1415 6610,17 20/07/2022 0 166 776,88 0 2947 14015,34 21/07/2022 0 2885 13802,71 0 2849 13857,25 22/07/2022 0 1368 6699,37 0 158 779,05 25/07/2022 0 878 4297,99 0 1510 7451,25 26/07/2022 0 1377 6807,34 0 989 4910,58 27/07/2022 0 1520 7537,22 0 1004 4993,39 28/07/2022 8 952 4724,2 9 814 4060,64 29/07/2022 8 712 3536,29 1 100 498 01/08/2022 6 923 4590,26 26 1736 8729,3 02/08/2022 0 1000 5077,5 0 0 0 03/08/2022 0 2127 10725,82 0 2065 10451,17 04/08/2022 0 649 3291,08 0 619 3155,66 05/08/2022 0 816 4126,59 0 1314 6730,31 08/08/2022 0 1333 6824,83 0 1094 5634,1 09/08/2022 0 701 3583,23 0 315 1617,08 10/08/2022 0 1327 6776,86 0 1484 7585,17 11/08/2022 0 165 849,87 0 1260 6496,18 12/08/2022 0 658 3404,1 0 877 4558,47 15/08/2022 0 796 4250,4 0 1440 7658,21 16/08/2022 0 1936 10489,44 0 983 5368,75 17/08/2022 0 1743 9372,11 0 955 5157,96 18/08/2022 0 2755 14569,27 0 1237 6654,94 19/08/2022 0 1431 7443,2 0 1199 6256,86 22/08/2022 0 1603 8227,24 0 805 4154,93 23/08/2022 0 752 3841,37 0 710 3648,48 24/08/2022 0 897 4650,95 0 1575 8208,74 25/08/2022 0 350 1823,5 0 1110 5799,75 26/08/2022 0 751 3961 0 2741 14485,36 29/08/2022 0 2225 11627,41 0 1533 7998,89 30/08/2022 0 1153 5985,45 0 867 4519,67 31/08/2022 0 1084 5548,35 0 1944 10057,48 01/09/2022 0 924 4720,35 0 1385 7107,96 02/09/2022 0 2528 13636,03 0 3003 16246,53 05/09/2022 0 1284 6973,79 0 971 5285,74 06/09/2022 0 1279 7003,93 0 694 3827,83 07/09/2022 0 1556 8456,39 0 354 1933,73 08/09/2022 0 881 4778,19 0 721 3928,08 09/09/2022 0 806 4346,52 0 116 630,92 12/09/2022 0 340 1826,51 0 917 4953,73 13/09/2022 0 903 4830,24 0 352 1893,8 14/09/2022 0 1670 8873,21 0 1105 5914,29 15/09/2022 0 1775 9280,41 0 946 4988,92 16/09/2022 0 560 2903,99 0 425 2214,51 19/09/2022 0 907 4664,25 0 222 1152,18 20/09/2022 0 1561 8063,03 0 985 5112,05 21/09/2022 0 1434 7363,02 0 1630 8380,48 22/09/2022 0 2731 14486,86 0 2377 12601,9 23/09/2022 0 2250 11706,08 0 876 4658,83 26/09/2022 0 2849 14282,61 0 3243 16176,08 27/09/2022 0 100 492,5 0 717 3534,88 28/09/2022 0 1918 9450,18 0 392 1906,49 29/09/2022 0 664 3210,84 0 488 2361,29 30/09/2022 0 157 764,24 0 3509 17256,56 03/10/2022 0 0 0 0 1687 8496,41 04/10/2022 0 1225 6187,35 0 1167 5922,76 05/10/2022 18 1265 6375,35 6 1289 6526,46 06/10/2022 20 1712 8676,59 11 1161 5914,13 07/10/2022 0 3301 16576,96 0 1044 5286,71 10/10/2022 20 1755 8782,02 7 1017 5108,29 11/10/2022 0 1455 7238,48 0 1912 9547,57 12/10/2022 10 905 4515,14 6 1007 5049,4 13/10/2022 10 1540 7720,94 10 1572 7903,54 14/10/2022 7 1252 6302,57 7 1054 5322,81 17/10/2022 23 1715 8860,55 29 2182 11292,07 18/10/2022 7 827 4296,43 19 1169 6120,42 19/10/2022 0 2080 10835,97 0 718 3733,6 20/10/2022 13 988 5128,31 5 491 2555,9 21/10/2022 0 438 2295,82 0 1897 9945,97 24/10/2022 10 807 4320,52 15 1684 9067,5 25/10/2022 14 1481 7901,14 6 970 5201,82 26/10/2022 20 1011 5359,72 8 1097 5834,61 27/10/2022 20 1445 7624,83 6 581 3073,84 28/10/2022 15 1715 8962,08 13 1011 5304,11 31/10/2022 7 558 2925,43 21 1447 7623,37 01/11/2022 14 1388 7304,21 12 1024 5397,3 02/11/2022 7 839 4391,75 7 911 4757,79 03/11/2022 0 688 3604,02 0 574 3013,1 04/11/2022 15 1472 7728 28 1865 9897,37 07/11/2022 0 1830 9517,1 0 999 5196,8 08/11/2022 0 527 2749,57 0 541 2840,09 09/11/2022 4 360 1878,98 5 228 1191,46 10/11/2022 12 554 2868,45 7 638 3310,9 11/11/2022 7 894 4661,49 14 1491 7812,24 14/11/2022 14 1442 7488,74 9 495 2577,56 15/11/2022 33 2982 15208,2 13 1933 9829,31 16/11/2022 5 420 2149,39 9 889 4563,68 17/11/2022 8 616 3169,75 14 1607 8317,19 18/11/2022 15 1807 9317,07 8 509 2658,86 21/11/2022 0 1474 7491,9 0 613 3156,58 22/11/2022 8 870 4451,18 3 285 1459,54 23/11/2022 15 851 4291,17 5 672 3395,35 24/11/2022 6 780 3935,72 4 650 3289 25/11/2022 8 919 4633,51 4 327 1646,31 28/11/2022 0 591 2972,79 0 1603 8119,52 29/11/2022 0 692 3494,67 0 331 1673,21 30/11/2022 0 1062 5371,91 0 1927 9711,69 01/12/2022 16 1650 8328,71 14 988 4998,98 02/12/2022 0 419 2104,26 0 119 600,95 05/12/2022 11 963 4831,56 6 565 2849,75 06/12/2022 0 1494 7437,28 0 1028 5075,03 07/12/2022 15 2355 11407,38 7 443 2150,99 08/12/2022 21 1554 7360,37 7 1131 5421 09/12/2022 13 1407 6583,78 15 619 2901,75 12/12/2022 0 1433 6684,95 0 1746 8189,96 13/12/2022 13 1725 7975,71 3 100 471 14/12/2022 30 838 3867,79 1 500 2315 15/12/2022 8 692 3262,85 17 1420 6746,56 16/12/2022 14 605 2801,76 2 118 541,76 19/12/2022 3 187 862 9 760 3510,06 20/12/2022 0 783 3584,03 0 3 13,95 21/12/2022 10 494 2262,03 14 1391 6382,46 22/12/2022 2 181 837,43 8 898 4157,38 23/12/2022 3 278 1292,42 13 1203 5612,24 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 225 1046,9 0 361 1683,56 28/12/2022 7 744 3465,85 12 1025 4782,04 29/12/2022 5 572 2659,29 10 855 3993,11 30/12/2022 34 2475 11535,98 7 454 2143,47

