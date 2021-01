BIO UV : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 37 681

Solde en espèces : 173 830,44 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 368 236 titres 2 275 988,96 € 2 378 transactions VENTE 371 935 titres 2 313 203,37 € 2 414 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 41 380

Solde en espèces : 136 616,03 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 378 368 236 2 275 988,96 2 414 371 935 2 313 203,37 01/07/2020 14 2877 17488,42 19 2414 14811,34 02/07/2020 30 4376 26291,88 20 3051 18541,84 03/07/2020 8 798 4906,5 21 3402 21130,5 06/07/2020 7 745 4679,79 22 1960 12472,66 07/07/2020 38 5235 32639,18 28 3897 24677,75 08/07/2020 19 2509 15499,6 24 2457 15335,12 09/07/2020 37 4937 30422,78 20 3715 23212,81 10/07/2020 16 1353 8301,06 30 3924 24516,37 13/07/2020 6 457 2919,27 42 4719 30776,85 14/07/2020 36 3933 25768,62 40 3842 25442,11 15/07/2020 34 3989 26050,16 29 3301 21794,52 16/07/2020 42 6363 41000,63 52 7588 49722,65 17/07/2020 20 2845 18683,97 45 6988 47194,86 20/07/2020 16 2195 15434,36 22 3899 27676,66 21/07/2020 32 5004 35072,54 27 3290 23424,8 22/07/2020 28 4043 27672,31 9 632 4424,88 23/07/2020 61 10055 62479,76 39 5441 34849,61 24/07/2020 19 3749 22945,38 45 6227 39196,47 27/07/2020 26 3820 23614,09 13 1256 7899,24 28/07/2020 25 2639 15814,74 10 1284 7712,35 29/07/2020 19 1992 12038,65 32 4054 25069,53 30/07/2020 29 4210 25422,09 13 1199 7338,72 31/07/2020 11 886 5432,77 31 3944 24508,41 03/08/2020 12 1015 6221,44 11 608 3762,49 04/08/2020 13 1635 9961,24 16 1159 7140,83 05/08/2020 6 530 3370,91 22 2437 15306,55 06/08/2020 21 2243 14125,97 8 715 4589,23 07/08/2020 9 1325 8337,96 14 1910 12095,65 10/08/2020 6 735 4730,61 11 1768 11450,28 11/08/2020 17 2418 15690,64 11 2066 13622,79 12/08/2020 16 994 6337,84 1 36 231,84 13/08/2020 11 745 4734,33 9 854 5446,21 14/08/2020 7 1015 6457,53 13 1548 9920,82 17/08/2020 20 2992 20069,44 17 2839 19016,76 18/08/2020 15 1894 12366,49 18 1700 11197,39 19/08/2020 17 2088 13666,8 21 2448 16112,74 20/08/2020 14 1925 12654,57 9 1399 9240,95 21/08/2020 5 752 4905,07 5 617 4077,69 24/08/2020 4 200 1304 12 1204 7969,88 25/08/2020 21 3334 21812,7 11 3171 20831,88 26/08/2020 29 2170 14168,58 8 1198 7871,1 27/08/2020 25 2212 14324,69 15 2016 13148,96 28/08/2020 12 2150 13835,9 9 2483 16047,38 31/08/2020 12 2381 15462,93 9 1079 7035,51 01/09/2020 45 7130 44365 39 6032 37818,83 02/09/2020 22 2816 17543,96 33 6178 39040,64 03/09/2020 25 5418 33925,35 4 288 1791,85 04/09/2020 26 3343 20372,24 17 3306 20201,64 07/09/2020 8 1797 11068,98 26 3403 21100,98 08/09/2020 21 3952 24119,85 5 170 1043,8 09/09/2020 40 3906 22877,44 29 3810 22430,23 10/09/2020 4 713 4206,7 28 5022 30754,23 11/09/2020 28 3431 21063,94 17 2205 13631,31 14/09/2020 18 2615 16370,68 23 3373 21200,99 15/09/2020 14 1352 8613,73 20 2690 17310,15 16/09/2020 19 1979 12670,94 2 500 3198 17/09/2020 20 3037 20223,69 44 4900 32511,5 18/09/2020 22 4763 32084,52 25 4068 27751,9 21/09/2020 39 5557 36914,6 31 4527 30365,31 22/09/2020 54 6496 40148,53 44 6587 40631,91 23/09/2020 21 3510 22134,06 22 4113 26013,08 24/09/2020 19 1955 12381,99 39 6509 41616,59 25/09/2020 47 7301 47749,27 21 4748 30922,77 28/09/2020 49 10006 64911,92 14 1179 7486,41 29/09/2020 11 1069 6769,87 13 2357 15221,74 30/09/2020 17 1111 7074,18 6 747 4827,26 01/10/2020 20 1439 8538,16 1 320 1939,2 02/10/2020 5 450 2644,02 3 250 1479 05/10/2020 3 470 2798,99 15 889 5282,97 06/10/2020 8 1150 6865,96 12 540 3260,57 07/10/2020 5 950 5690,31 6 1126 6774,58 08/10/2020 16 2000 11889 14 1596 9502,58 09/10/2020 11 2006 12128,68 20 2986 18219,38 12/10/2020 21 3527 21356,69 17 2803 17275,17 13/10/2020 17 1710 10207,33 16 1846 11043,7 14/10/2020 10 1265 7552,18 23 2626 15989,45 15/10/2020 16 2240 13413,34 7 1588 9531,81 16/10/2020 0 0 0 13 2714 16293,5 19/10/2020 9 1436 8636,68 7 971 5851,73 20/10/2020 11 1278 7653,43 9 1077 6479,77 21/10/2020 21 6255 37197,23 16 6320 37631,81 22/10/2020 31 6938 40857,88 29 6037 35752,32 23/10/2020 32 8032 46557,49 33 8157 47489,24 26/10/2020 25 4597 25548,29 31 3614 20136,85 27/10/2020 8 3172 16439,84 18 2510 13099,94 28/10/2020 26 2328 11960,8 17 2436 12661,6 29/10/2020 5 912 4666,7 29 3677 19779,32 30/10/2020 16 3757 20853,23 21 3626 20414,02 02/11/2020 4 380 2162,01 27 4030 22732,02 03/11/2020 0 1395 8067,01 0 1694 9842,99 04/11/2020 7 1328 8151,26 25 4658 27847,85 05/11/2020 29 7798 47661,38 25 4384 26890,14 06/11/2020 24 3358 20189,64 1 202 1228,16 09/11/2020 47 7941 45211,29 31 6288 38307,75 10/11/2020 3 225 1282,01 11 1020 5752,39 11/11/2020 16 1969 11481,63 22 1750 10246,95 12/11/2020 12 2105 12330,67 12 2126 12478,13 13/11/2020 20 2098 12378,41 17 3055 18122,87 16/11/2020 21 2796 16280,55 17 2051 12030,55 17/11/2020 20 2822 16336,56 10 1726 10009,76 18/11/2020 12 2911 16722,53 22 3508 20226,08 19/11/2020 21 4588 25911,65 13 3762 21329,41 20/11/2020 32 5278 29683,47 15 3882 22014,05 23/11/2020 10 1898 11035,73 34 5145 29945,44 24/11/2020 16 2920 17529,93 29 3526 21099,94 25/11/2020 7 1805 10734,88 14 1226 7340,8 26/11/2020 8 1222 7223,12 6 837 4969,52 27/11/2020 15 4292 25718,09 17 4253 25535,86 30/11/2020 11 1930 11466,52 9 1642 9770,39 01/12/2020 10 2234 13225,28 8 1025 6101,72 02/12/2020 24 3278 18965,2 17 2301 13245,71 03/12/2020 15 1312 7470,66 7 1456 8318,27 04/12/2020 1 200 1204 19 5204 30885,22 07/12/2020 9 2338 14118,48 7 1874 11345,01 08/12/2020 17 2946 18241,63 37 4149 25821,3 09/12/2020 15 5281 33619,9 27 6431 41118,53 10/12/2020 35 7614 46836,76 8 4600 28432,14 11/12/2020 22 4279 25696,25 11 4166 25113,06 14/12/2020 0 200 1268 0 7131 44590,14 15/12/2020 15 1284 8371,94 6 568 3722,62 16/12/2020 11 2498 16265,48 20 2182 14249,33 17/12/2020 13 2561 17023,22 22 3450 22561,62 18/12/2020 16 1771 11792,2 18 1746 11670,79 21/12/2020 0 3757 24337,47 0 1073 7138,56 22/12/2020 7 2368 15428,47 15 1900 12391,99 23/12/2020 11 1309 8546,07 8 712 4686,46 24/12/2020 8 1155 7590,78 18 3400 22238,72 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 25 3770 24763,62 32 4536 30238,34 29/12/2020 12 1185 7950,76 17 1274 8605,49 30/12/2020 9 450 3041,91 10 1061 7196,44 31/12/2020 18 2455 16506,68 8 771 5204,25