Bio-Techne recule, ses ventes trimestrielles manquant les estimations
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le premier point pour indiquer que les actions ont baissé et non augmenté, et le deuxième point pour indiquer que les chiffres sont en millions et non en milliards)

5 novembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Bio-Techne TECH.O chutent d' environ 9 % à 55,44 $ dans les transactions de pré-marché

** Les ventes du 1er trimestre ont baissé de 1% à 286,6 millions de dollars, manquant les estimations des analystes de 291,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre est conforme à l'estimation de 42 cents

** « Nous avons observé des signes encourageants de stabilisation sur notre marché académique américain », déclare le directeur général Kim Kelderman, ajoutant que « les vents contraires en matière de financement ont persisté pour les sociétés biotechnologiques émergentes »

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 15,2 % depuis le début de l'année

