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Bio-Techne pénalisé par le recul des financements académiques américains
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 21:33

Bio-Techne a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, affectés par le ralentissement de la demande pour ses produits destinés à la recherche médicale et au développement pharmaceutique. Le groupe, basé à Minneapolis, a enregistré un chiffre d'affaires de 311,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre 317,1 millions attendus par les analystes selon LSEG. Les réductions de financements dans la recherche universitaire américaine ainsi que les incertitudes liées aux droits de douane continuent de peser sur les dépenses des clients.

La directrice générale Kim Kelderman a indiqué que la reprise de la demande restait limitée malgré des financements toujours solides dans le secteur biotechnologique. Selon elle, ces financements ne se traduisent pas encore par une amélioration généralisée des commandes sur l'ensemble des activités du groupe. Elle observe toutefois certains signes plus favorables, avec une reprise progressive des financements et des achats. Le marché universitaire américain a d'ailleurs enregistré une légère croissance à un chiffre au cours du trimestre.

La division Protein Sciences, principale activité du groupe spécialisée dans les composés biologiques pour la recherche et le diagnostic, a vu ses ventes reculer de 1% à 226,2 millions de dollars, sous les attentes du marché. L'activité Diagnostics et Génomique a également enregistré une baisse de 4% de ses revenus à 85,6 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,53 dollar, légèrement inférieur au consensus des analystes fixé à 0,54 dollar.

Dans ce contexte, le titre affiche une baisse de 17% en séance.

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BIO-TECHNE
46,0650 USD NASDAQ -18,73%
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