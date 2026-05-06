Bio-Techne pénalisé par le recul des financements académiques américains
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 21:33
La directrice générale Kim Kelderman a indiqué que la reprise de la demande restait limitée malgré des financements toujours solides dans le secteur biotechnologique. Selon elle, ces financements ne se traduisent pas encore par une amélioration généralisée des commandes sur l'ensemble des activités du groupe. Elle observe toutefois certains signes plus favorables, avec une reprise progressive des financements et des achats. Le marché universitaire américain a d'ailleurs enregistré une légère croissance à un chiffre au cours du trimestre.
La division Protein Sciences, principale activité du groupe spécialisée dans les composés biologiques pour la recherche et le diagnostic, a vu ses ventes reculer de 1% à 226,2 millions de dollars, sous les attentes du marché. L'activité Diagnostics et Génomique a également enregistré une baisse de 4% de ses revenus à 85,6 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,53 dollar, légèrement inférieur au consensus des analystes fixé à 0,54 dollar.
Dans ce contexte, le titre affiche une baisse de 17% en séance.
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