Bio-Techne manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur de la biotechnologie
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Bio-Techne TECH.O a manqué ses estimations de revenus pour le premier trimestre mercredi, pénalisée par une demande atone pour ses produits dans un contexte de faiblesse du financement de la biotechnologie en Chine.

Les actions de la société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, qui développe des produits utilisés dans la recherche médicale, le développement de médicaments et les diagnostics, ont baissé de près de 10% avant la mise sur le marché à la suite des résultats.

"Au cours du trimestre, nous avons observé des signes encourageants de stabilisation de notre marché final universitaire américain et une force continue de la part des grands clients pharmaceutiques, tandis que les vents contraires en matière de financement ont persisté pour les sociétés biotechnologiques émergentes", a déclaré le directeur général Kim Kelderman.

Cependant, ses pairs Thermo Fisher TMO.N et Danaher DHR.N ont signalé un regain de demande pour leurs services alors que les entreprises pharmaceutiques accélèrent le développement et la fabrication de médicaments aux États-Unis tout en naviguant dans les politiques changeantes du président Donald Trump.

Bio-Techne a déclaré au dernier trimestre qu'elle s'attendait à ce que l'incertitude liée aux politiques de Trump en matière de tarifs douaniens et de financement universitaire se répercute sur l'exercice 2026 et exerce une pression sur ses performances.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 42 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, conforme à l'estimation moyenne des analystes de 42 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 286,6 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 291,2 millions de dollars.

Les ventes de sa plus grande unité de sciences des protéines, qui développe et fabrique des composés biologiques utilisés pour la recherche et le diagnostic, ont chuté de 1 % pour atteindre 202,2 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son unité de diagnostic et de génomique, qui fabrique des outils et des composés utilisés pour la fabrication de produits thérapeutiques et de vaccins, a chuté de 4 % pour atteindre 79,5 millions de dollars.

Valeurs associées

BIO-TECHNE
61,1000 USD NASDAQ -0,26%
DANAHER
213,990 USD NYSE -0,09%
THERMO FISHER SC
565,260 USD NYSE +0,05%
