Bio-Techne manque ses prévisions de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur de la biotechnologie

La société de biotechnologie Bio-Techne TECH.O n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisé par la faible demande pour ses produits, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 4 %.

La société, basée à Minneapolis, Minnesota, développe des produits utilisés dans la recherche médicale, le développement de médicaments et le diagnostic.

L'incertitude liée aux réductions des financements universitaires américains ainsi que les préoccupations liées aux tarifs douaniers du président Donald Trump ont pesé sur les clients de l'entreprise. L'entreprise a déclaré en août qu'elle s'attendait à ce que ces pressions se répercutent sur l'exercice 2026.

"Nous nous attendons à ce que ces vents contraires s'intensifient au deuxième trimestre", a déclaré le directeur financier Jim Hippel lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats.

Bio-Techne a vu des "signes encourageants" de stabilisation du marché final universitaire américain et "une force continue de la part des grands clients pharmaceutiques, tandis que les vents contraires de financement ont persisté pour les sociétés biotechnologiques émergentes", a déclaré Kim Kelderman, directeur général de Bio-Techne.

M. Kelderman a ajouté qu'il y avait eu une baisse de 1 % du chiffre d'affaires organique, " principalement en raison du calendrier de la phase clinique de quelques grands clients dans notre activité de thérapie cellulaire et du ralentissement continu anticipé du financement de la biotechnologie ".

Puneet Souda, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que l'échec trimestriel n'est "pas surprenant étant donné les défis bien connus des marchés finaux de la recherche et de la découverte, mais qu'il sera probablement perçu négativement par les investisseurs".

Le chiffre d'affaires trimestriel de Bio-Techne s'est élevé à 286,6 millions de dollars, en deçà des estimations de 291,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de la plus grande unité de sciences des protéines de la société, qui développe et fabrique des composés biologiques utilisés pour la recherche et le diagnostic, ont chuté de 1 % pour atteindre 202,2 millions de dollars au cours du trimestre rapporté.

Les recettes trimestrielles de l'unité de diagnostic et de génomique, qui fabrique des outils et des composés utilisés pour la fabrication de produits thérapeutiques et de vaccins, ont chuté de 4 % pour atteindre 79,5 millions de dollars.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 42 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui est conforme aux estimations des analystes.