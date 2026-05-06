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Bio-Techne en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Bio-Techne TECH.O recule de 12,8 % à 49,42 $ ** La société annonce un chiffre d'affaires de 311,4 millions de dollars au premier trimestre , en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 317,1 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la principale division de TECH, dédiée aux sciences des protéines, a reculé de 1 % à 226,2 millions de dollars

** "Nous nous attendons à ce que les actions réagissent négativement aux résultats de TECH et pensons que l'attention se portera sur la capacité de TECH à terminer l'exercice 2026 avec une croissance à un chiffre dans la moyenne", déclare Leerink Partners

** Evercore ISI s'attend à un rebond au cours de l'exercice 2027, porté par la reprise des financements dans le secteur biotechnologique

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 53 cents pour le trimestre, manquant les estimations de 54 cents.

** Compte tenu de l'évolution de la séance, TECH affiche une baisse de 15,4 % depuis le début de l'année

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BIO-TECHNE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 17:37:19.

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