Binance va reprendre les retraits après avoir récupéré la majeure partie des 6 milliards de dollars de fonds volés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a annoncé qu'elle reprendrait les retraits par étapes après avoir remboursé 95 % des 6,3 milliards de dollars de jetons volés sur sa plateforme lors du plus grand vol numérique de l'histoire, que le FBI a attribué à la Corée du Nord.

Binance a précisé que cette phase débuterait dimanche entre 06 h 00 et 09 h 00 GMT et concernerait le bitcoin, l’ether, le BNB, le Solana, le XRP, le dogecoin et d’autres tokens.

Les 5 % restants des tokens volés sont constitués d’actifs moins liquides, dont l’approvisionnement aux montants requis pourrait prendre plus de temps, a indiqué Binance sur X samedi en fin de journée.

Le FBI a déclaré samedi que le groupe nord-coréen soutenu par l’État, connu sous le nom de "TraderTraitor", était responsable de cette attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité en train de convertir les actifs volés en cryptomonnaie Ethereum, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un "blanchiment supplémentaire" de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.