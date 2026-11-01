Binance va reprendre les retraits après avoir couvert la majeure partie des 6,3 milliards de dollars volés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La première phase de retrait débutera dimanche entre 06h00 et 09h00 GMT pour 15 crypto-actifs

* Binance indique que les actifs moins liquides représentent les 5 % restants des jetons volés

* Le FBI désigne l’unité nord-coréenne TraderTraitor comme responsable de l’attaque

* Trump a déclaré que Washington n'était pas encore certain que Pyongyang soit à l'origine du vol

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article; les commentaires de Trump figurent aux paragraphes 12 et 13)

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré qu'elle reprendrait les retraits dimanche après avoir remboursé 95 % des 6,3 milliards de dollars de jetons volés sur sa plateforme lors du plus grand braquage numérique de l'histoire, que le FBI a attribué à la Corée du Nord.

La plateforme, fondée en Chine, a précisé que la première phase des retraits débuterait entre 06h00 et 09h00 GMT et concernerait 15 crypto-actifs, dont le bitcoin, l’ether, le XRP, le dogecoin et d’autres.

Binance a déclaré dimanche avoir compensé 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5 % restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides, dont l’acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, selon la plateforme.

LE FBI LIE CETTE ATTAQUE À UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE

Cet incident s’ajoute à une série de vols de cryptomonnaies. L’année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de cette attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en “ether”, une cryptomonnaie, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un “blanchiment supplémentaire” de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient accusé la Corée du Nord et estimé que le vol sur Binance pourrait être le plus gros braquage financier de tous les temps.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les sociétés américaines d’analyse de blockchains TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré samedi que les États-Unis n’étaient toujours pas certains que la Corée du Nord soit impliquée.

“Nous ne savons pas si c’est la Corée du Nord — mais si c’est le cas, nous en discuterons avec elle”, a déclaré Donald Trump aux journalistes samedi, dans des commentaires publiés par un compte officiel de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance collabore avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés; environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi, elle a indiqué.

La plateforme d’échange a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier du vol de fonds lié à ce piratage. Elle a mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant de ses fonds propres pour couvrir les pertes.

L’argent utilisé pour racheter des tokens de remplacement provenait du “Secure Asset Fund for Users” (SAFU) de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins que la société détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité — ainsi que d’une partie de son “Futures Insurance Fund” et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré samedi que 50 % des fonds du SAFU seraient utilisés, tandis que la société s’est engagée à reconstituer le fonds à hauteur d’environ 1 milliard de dollars.

Richard Teng, l’autre co-directeur général, a déclaré que cette intrusion était une “attaque complexe” impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile toute traçabilité et enquête.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s’est efforcée de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds après le piratage.

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.