Binance reprend les retraits de bitcoins et d'ethers après avoir couvert la majeure partie des 6,3 milliards de dollars volés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La première phase de retrait débutera après 06h00 GMT et concernera 15 crypto-actifs

* Binance indique que les 5 % restants des jetons volés sont moins liquides

* Le FBI affirme que l’unité nord-coréenne TraderTraitor est responsable de l’attaque

* Trump a déclaré que les États-Unis n'étaient pas certains que Pyongyang soit à l'origine du vol

(Ajout de la reprise des retraits d'Ether et d'autres crypto-actifs aux paragraphes 1 et 3; ajout des commentaires de Binance et de son fondateur Zhao aux paragraphes 21 à 24)

par Shubham Kalia

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a repris dimanche les retraits de bitcoins, d’ethers et de certains stablecoins, et a indiqué que d’autres suivraient progressivement, après avoir couvert 95 % des 6,3 milliards de dollars de jetons volés sur sa plateforme.

Ce vol, que le FBI a attribué à la Corée du Nord et que les analystes considèrent comme potentiellement le plus gros vol financier de l’histoire, s’ajoute à une série de vols de cryptomonnaies survenus récemment. L’année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

Binance, qui a été fondée en Chine, a indiqué que la première phase de retraits concernerait 15 crypto-actifs, dont le bitcoin, l’ether, le XRP et le dogecoin. Les retraits de bitcoins ont repris peu après 06 h 00 GMT, tandis que ceux d’ether, de BNB et de certains stablecoins USDT et USDC ont également été rétablis.

Binance a déclaré avoir compensé 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5 % restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides et dont l’acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, selon la plateforme d’échange.

LE FBI IMPLIQUE UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE DANS L’ATTAQUE

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de l’attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cyberliées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en cryptomonnaie "ether", a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un "blanchiment supplémentaire" de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient également imputé ce vol à la Corée du Nord.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord , selon les sociétés américaines d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré samedi que les États-Unis n’étaient toujours pas certains de l’implication de la Corée du Nord.

“Nous ne savons pas si c'est la Corée du Nord — mais si c'est le cas, nous en discuterons avec elle”, a déclaré M. Trump aux journalistes samedi, dans des commentaires publiés par un compte de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance collabore avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés; environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi, a-t-il indiqué.

La plateforme d’échange a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier du vol de fonds lié à ce piratage. Elle a mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant de ses fonds propres pour couvrir les pertes.

L’argent utilisé pour racheter des tokens de remplacement provenait du "Secure Asset Fund for Users" de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars (SAFU), une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité, ainsi que d’une partie de son "Futures Insurance Fund" et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

Le co-directeur général Yi He a déclaré samedi que 50 % des fonds du SAFU seraient utilisés, tandis que la société s’est engagée à reconstituer le fonds à hauteur d’environ 1 milliard de dollars.

Richard Teng, l’autre co-directeur général, a déclaré que cette intrusion était une "attaque complexe" impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile toute traçabilité et enquête.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s’est efforcé de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds après le piratage.

Binance, qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.

CZ, LE FONDATEUR DE BINANCE, REMERCIE LES FORCES DE L'ORDRE AMÉRICAINES

Dans un message publié sur X reprenant la déclaration du FBI concernant l’implication de la Corée du Nord, Binance a remercié l’agence pour son soutien. La plateforme n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’implication de la Corée du Nord.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait été condamné aux États-Unis pour ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent avant d’être gracié par Trump l’année dernière, a déclaré que les forces de l’ordre américaines avaient apporté une aide cruciale, notamment en traçant et en gelant les actifs volés.

“Un tweet ne suffit pas à exprimer pleinement notre gratitude. Beaucoup de passionnés de cryptomonnaies ne s’en rendent peut-être pas compte, mais c’est en grande partie grâce à eux que le cours du bitcoin n’a pas chuté davantage”, a écrit M. Zhao, en référence aux forces de l’ordre américaines.