Binance reprend les retraits de bitcoins après avoir couvert la majeure partie des 6,3 milliards de dollars volés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La première phase de retrait débutera après 06h00 GMT et concernera 15 crypto-actifs

* Binance indique que les 5 % restants des jetons volés sont moins liquides

* Le FBI affirme que l’unité nord-coréenne TraderTraitor est responsable de l’attaque

* Trump a déclaré que les États-Unis n'étaient pas certains que Pyongyang soit à l'origine du vol

(Reformulation du titre et du paragraphe 1 suite à la reprise des retraits de bitcoins; ajout de détails au paragraphe 3)

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a repris dimanche les retraits de bitcoins et a indiqué que d’autres suivraient par étapes, après avoir récupéré 95 % des 6,3 milliards de dollars de jetons volés sur sa plateforme lors du plus grand braquage numérique de l’histoire.

Ce vol, que le FBI a attribué à la Corée du Nord et qui, selon les analystes, pourrait être le plus grand braquage financier de l'histoire, s'ajoute à une série de vols de cryptomonnaies. L'année dernière, des pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

Binance, fondée en Chine, a indiqué sur sa page d’état peu après 06 h 00 GMT que les retraits prévus avaient commencé. La première phase concerne 15 crypto-actifs, dont le bitcoin, l’ether, le XRP et le dogecoin.

Binance a déclaré avoir compensé 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5 % restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides, dont l’acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, selon la plateforme d’échange.

LE FBI IMPUTE L'ATTAQUE À UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de l’attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cyberliées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en ether, une cryptomonnaie, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un « blanchiment supplémentaire » de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient également imputé ce braquage à la Corée du Nord.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les sociétés américaines d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré samedi que les États-Unis n’étaient toujours pas certains de l’implication de la Corée du Nord.

“Nous ne savons pas si c’est la Corée du Nord — mais si c’est le cas, nous en discuterons avec elle”, a déclaré M. Trump aux journalistes samedi, dans des commentaires publiés par un compte officiel de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance collabore avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés; environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi, a-t-elle indiqué.

La plateforme d’échange a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier du vol de fonds lié à ce piratage. Elle a provisionné en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant de ses fonds propres pour couvrir les pertes.

L’argent utilisé pour racheter des tokens de remplacement provenait du « Secure Asset Fund for Users » (SAFU) de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins que la société détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité — ainsi que d’une partie de son « Futures Insurance Fund » et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré samedi que 50 % des fonds du SAFU seraient utilisés, tandis que la société s’est engagée à reconstituer le fonds à hauteur d’environ 1 milliard de dollars.

Richard Teng, l’autre co-directeur général, a déclaré que cette intrusion était une « attaque complexe » impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile le suivi et l’enquête.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s’est efforcée de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds après le piratage.

Binance, qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon son rapport annuel de 2025.