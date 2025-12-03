Binance nomme Yi He co-PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le descripteur de l'entreprise dans le paragraphe 1, ajoute le code d'emballage des médias)

La bourse de crypto-monnaies Binance a nommé la cofondatrice Yi He au poste de co-directrice générale, a annoncé la société mercredi.