Binance nomme Yi He co-PDG

La bourse de crypto-monnaies Binance a nommé son cofondateur Yi He au poste de co-directeur général, a annoncé la société mercredi, aux côtés de Richard Teng.

Le nouveau rôle de Yi He aux côtés de Teng vise à étendre la présence mondiale de Binance tout en construisant une infrastructure pour le Web3, qui se réfère à une version d'Internet décentralisée et fonctionnant sur la technologie blockchain.

"Yi fait partie intégrante de l'équipe de direction depuis le lancement de Binance", a déclaré M. Teng.

Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaiesau monde, a nommé Teng au poste de directeur général en 2023 après que le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent.

En novembre, Teng a déclaré qu'il n'y avait pas eu de décision sur la question de savoir si Zhao, connu sous le nom de CZ, reviendrait à l'échange après avoir été gracié par le président américain Donald Trump en octobre.