Binance affirme avoir pris en charge 6 milliards de dollars sur les 6,3 milliards de dollars volés lors du piratage

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* Binance affirme que moins de 10 % des fonds volés restent à localiser

* Le FBI affirme que l'attaque a été perpétrée par TraderTraitor, une unité soutenue par l'État nord-coréen

* La co-directrice générale Yi He a déclaré que Binance allait reconstituer le fonds SAFU à hauteur d’environ 1 milliard de dollars

(Refonte de l’article: Binance indique avoir couvert 6 milliards de dollars des fonds volés; ajout des commentaires de Yi He, de la reconstitution du fonds SAFU et de l’avis des analystes)

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a déclaré avoir couvert 6 milliards de dollars sur les 6,3 milliards de dollars volés sur sa plateforme en utilisant les fonds de l’entreprise pour racheter des jetons de remplacement, à la suite d’un piratage qui, selon les autorités américaines, aurait été perpétré par une unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor.

"Nous avions déjà couvert 6 milliards de dollars du montant total des pertes liées au piratage", a déclaré Binance samedi sur X, après avoir indiqué plus tôt avoir couvert 90 % des fonds volés.

Le montant restant, qui représente désormais moins de 10 %, est constitué d’actifs moins liquides dont l’acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, selon Binance.

Le Bureau fédéral d’enquête américain (FBI) a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de "TraderTraitor", était responsable de cette attaque.

La Corée du Nord nie depuis des années utiliser des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité en train de convertir les actifs volés en cryptomonnaie "ethereum", a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un "blanchiment supplémentaire" de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient auparavant imputé ces faits à la Corée du Nord et estimé qu’il pourrait s’agir du plus grand braquage financier de tous les temps.

Binance collabore avec des partenaires du secteur pour geler une partie des actifs concernés; environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi.

La société a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier du vol de ces fonds lors du piratage.

L’argent utilisé pour racheter les tokens provenait en partie de son Secure Asset Fund for Users (SAFU) d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins qu’elle détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité —, ainsi que d’une partie de son Futures Insurance Fund et de sa propre trésorerie d’entreprise, a-t-elle indiqué sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré samedi que 50 % des fonds du SAFU seraient utilisés, tandis que la société s’est engagée à reconstituer le fonds pour le ramener à environ 1 milliard de dollars.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s’est efforcé de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds après le piratage.

Le co-directeur général Richard Teng avait déclaré que cette intrusion était une "attaque complexe" impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile toute traçabilité et enquête.

À la suite de cette piraterie, la plateforme a suspendu les retraits de fonds pour ses clients, mais elle a indiqué samedi qu’elle était toujours en bonne voie pour réactiver les retraits dimanche.

À 02 h 50 GMT dimanche, les retraits n’étaient toujours pas réactivés.

Binance a indiqué avoir mis de côté en interne environ 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de la société pour couvrir les pertes.

Binance a également indiqué avoir réalisé un nouvel instantané des actifs détenus sur sa plateforme à 00 h 00 GMT le 31 octobre, dans le cadre de son processus de preuve de réserves.

Les utilisateurs détenant les 10 tokens répertoriés — BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC — pourront vérifier que leurs actifs sont couverts à un ratio minimum de 1:1 dès que la preuve complète sera disponible, a-t-elle précisé.