BillionToOne évaluée à 4,4 milliards de dollars : les actions montent en flèche à l'occasion d'un démarrage en fanfare sur le Nasdaq

BillionToOne BLLN.O a été évaluée à 4,4 milliards de dollars jeudi, après que les actions de la société de diagnostic moléculaire ont bondi de 66,67% lors de leurs débuts sur le Nasdaq, devenant ainsi la dernière société à accéder aux bourses américaines dans un contexte de fermeture du gouvernement.

Les introductions en bourse ont fait un retour fracassant alors que l'exubérance de l'IA et la baisse des taux d'intérêt ancrent les marchés boursiers à des sommets historiques, alimentant la confiance des investisseurs dans les nouveaux émetteurs après que les tarifs douaniers du président Donald Trump ont ébranlé les marchés mondiaux en avril.

Alors qu'un blocage prolongé à Washington a réduit les capacités de la Securities and Exchange Commission à examiner les dépôts, l'agence a assoupli les restrictions de cotation pour permettre aux entreprises d'accéder aux marchés publics même si le shutdown se poursuit.

Les actions de la société basée à Menlo Park, en Californie, ont ouvert à 100 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 60 dollars.

Elle a vendu 4,55 millions d'actions au-dessus de sa fourchette de prix de 49 à 55 dollars l'unité pour lever 273 millions de dollars lors d'une introduction en bourse élargie mercredi, ce qui reflète la forte demande des investisseurs pour les entreprises de biotechnologie à forte croissance.

Un grand nombre d'entreprises médicales ont fait leur entrée sur les marchés boursiers américains cette année. Peer Caris Life Sciences CAI.O s'est introduite en bourse à New York en juin, ses actions se négociant à plus de 39 % au-dessus du prix d'émission à la dernière clôture.

BillionToOne est une société de diagnostic moléculaire qui développe des tests sanguins prénataux et oncologiques non invasifs en utilisant sa technologie de séquençage d'une seule molécule.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de près de 82 % au cours du semestre clôturé le 30 juin par rapport à l'année précédente, et le bénéfice brut a plus que doublé au cours de la même période.

J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair figuraient parmi les preneurs fermes de l'offre.