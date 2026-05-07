BILL supprime jusqu'à 30 % de ses effectifs pour améliorer sa rentabilité ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiement BILL BILL.N a annoncé jeudi qu'elle allait réduire ses effectifs jusqu'à 30 % afin d'améliorer sa rentabilité, ce qui a fait grimper son action de plus de 8 % en séance prolongée.

La société a déclaré qu'elle estimait que cette restructuration entraînerait des charges d'environ 30 à 60 millions de dollars, dont la majeure partie serait enregistrée au quatrième trimestre de l'exercice 2026.

Basée à San Jose, en Californie, BILL a fait la une des journaux en septembre lorsque l'investisseur activiste Starboard Value a révélé dans un document réglementaire qu'il avait acquis une participation de 8,5 % dans la société.

Une semaine plus tard, Reuters a rapporté, citant des sources, que Starboard avait proposé quatre candidats au conseil d'administration de BILL, signalant ainsi sa volonté de mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise afin d'imposer des changements.

La société envisageait une vente sous la pression d'investisseurs activistes tels qu'Elliott Investment Management, qui avait acquis une importante participation dans la société.

Cependant, l'action de la société de paiement a connu une forte hausse en février, suite à des informations selon lesquelles la société de capital-investissement Hellman & Friedman serait en pourparlers pour racheter l'entreprise.

Les actions de la société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 3,73 milliards de dollars selon les données de LSEG, ont perdu près de 31 % depuis le début de l'année 2026.

BILL fournit des logiciels basés sur le cloud qui aident les petites et moyennes entreprises à automatiser des opérations financières complexes, telles que la gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

Elle prévoit d'achever sa restructuration d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 2027. Elle a également annoncé une autorisation de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars.

Dans ses résultats du troisième trimestre, annoncés parallèlement aux suppressions d'emplois, le chiffre d'affaires a progressé de 13 % pour atteindre 406,6 millions de dollars et la société a enregistré un bénéfice trimestriel, contre une perte un an plus tôt.