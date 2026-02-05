Bill Nye recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors des Emmy Awards pour enfants et familles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Bill Nye, l'éducateur scientifique de la culture populaire, recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de la 4e édition annuelle des Children's & Family Emmy Awards, a annoncé jeudi l'Académie nationale des arts et des sciences de la télévision (NATAS) dans un communiqué de presse.

Le prix sera remis au septuagénaire le 1er mars au Jazz at Lincoln Center à New York.

"Bill Nye est l'un des éducateurs les plus vénérés de l'histoire de la télévision, ayant inculqué à de nombreuses générations d'enfants une appréciation du monde extraordinaire de la science", a déclaré Adam Sharp, président et directeur général de la NATAS.

"C'est un honneur de célébrer sa carrière, ainsi que celle des membres du Cercle d'or et du Cercle d'argent et des personnes honorées à titre individuel, aux côtés des fantastiques nominés de cette année qui poursuivent leur travail avec d'importants programmes pour enfants aujourd'hui", a ajouté Sharp.

Bill Nye est surtout connu pour avoir été la vedette de l'émission scientifique loufoque "Bill Nye the Science Guy", qui a été diffusée de 1993 à 1998 et qui est devenue un élément essentiel de l'enseignement des sciences dans les salles de classe. Son travail d'éducateur scientifique, d'inventeur, d'ingénieur en mécanique, d'animateur de télévision et d'auteur de best-sellers a également été récompensé en 2025 par la médaille présidentielle de la liberté décernée par le président Joe Biden et par une étoile sur le Hollywood Walk of Fame la même année. Nye a également animé la série Netflix "Bill Nye Saves the World", qui a couvert un éventail de questions scientifiques et a duré trois saisons jusqu'en 2018. Il a ensuite animé la série Peacock 2022 "The End is Nye", qui explore les catastrophes naturelles et non naturelles. Né William Sanford Nye, l'ancien élève de l'université Cornell a commencé sa carrière en tant qu'humoriste, avant de se lancer dans plusieurs domaines du divertissement et de l'expertise éducative.

La NATAS est une organisation de services dédiée à l'avancement des arts et des sciences de la télévision et à la promotion d'un leadership créatif pour les réalisations artistiques, éducatives et techniques au sein de l'industrie de la télévision.