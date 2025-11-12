BILL Holdings bondit après la publication d'un rapport selon lequel l'entreprise étudie différentes options, y compris une vente potentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société de logiciels d'automatisation financière BILL Holdings BILL.N ont bondi de 16 % à 54 $ après la fermeture des marchés

** BILL explore des options, y compris une vente potentielle, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** La société travaille avec une banque conseil pour solliciter l'intérêt de grands rivaux du secteur ainsi que de sociétés de capital-investissement, selon le rapport

** BILL n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** L'investisseur activiste Starboard détient une participation de 8,5 % dans BILL, tandis qu'Elliott Investment Management détient une participation d'environ 5 % dans la société

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de BILL ont baissé de 45 % depuis le début de l'année