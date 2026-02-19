Bill Gates se retire du sommet indien sur l'intelligence artificielle ; la colère monte face aux lacunes organisationnelles

L'absence de M. Gates fait suite à l'annulation de Jensen Huang de Nvidia

Modi inaugure le sommet aux côtés du président français Macron

Le sommet est critiqué pour sa mauvaise gestion

Bill Gates s'est retiré du Sommet indien sur l'impact de l'IA quelques heures avant son discours d'ouverture prévu jeudi, portant un nouveau coup à un événement phare déjà entaché par des erreurs d'organisation, une querelle de robots et des plaintes concernant le chaos de la circulation.

L'absence de M. Gates, suivie d'une autre annulation très médiatisée de Jensen Huang, de Nvidia, s'ajoute à l'ouverture difficile d'un sommet présenté comme le premier grand forum sur l'intelligence artificielle dans le Sud, où l'Inde a cherché à se positionner comme une voix de premier plan dans la gouvernance mondiale de l'IA.

La Fondation Gates a déclaré que le milliardaire ne prononcerait pas son discours "pour s'assurer que l'accent reste mis sur les priorités essentielles du sommet sur l'IA". Il y a quelques jours à peine, la fondation avait rejeté les rumeurs concernant son absence et insisté sur le fait qu'il était en bonne voie pour participer au sommet.

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé à la sécurité des enfants sur les plateformes d'IA lors de son allocution jeudi, aux côtés du président français Emmanuel Macron, du directeur général de Google Sundar Pichai, du directeur général d'OpenAI Sam Altman et du directeur général d'Anthropic Dario Amodei.

"Nous devons être encore plus vigilants en ce qui concerne la sécurité des enfants. Tout comme les programmes scolaires, l'espace de l'IA devrait également être guidé par les enfants et les familles", a déclaré M. Modi, après être monté sur scène avec de hauts responsables de l'IA et avoir posé pour des photos, les bras levés en signe de démonstration de force.

La séance de photos a donné lieu à un moment gênant lorsque M. Altman et M. Amodei, dirigeants des entreprises d'IA rivales OpenAI et Anthropic, se sont tenus côte à côte sur la scène, mais sans se tenir la main, contrairement aux autres dirigeants .

Le premier grand sommet indien sur l'IA a été entaché par des erreurs d'organisation . Les participants ont été choqués et furieux de ce qu'ils décrivent comme un manque de planification de la part du gouvernement indien.

CHAOS ET EMBOUTEILLAGES

L'annulation de M. Gates intervient après que le ministère américain de la justice a publié le mois dernier des courriels contenant des communications entre Jeffrey Epstein, ancien financier et délinquant sexuel condamné, et le personnel de la Fondation Gates.

M. Gates a déclaré que cette relation se limitait à des discussions liées à la philanthropie et qu'il avait eu tort de rencontrer M. Epstein.

Les halls d'exposition du sommet ont été fermés au public jeudi, une décision surprise qui a suscité la colère des entreprises participantes qui avaient installé des stands et des pavillons. L'enceinte du site était en grande partie déserte après trois jours d'affluence.

L'université indienne Galgotias a été priée de quitter son stand après qu'un membre de son personnel a présenté un chien robotisé fabriqué en Chine et disponible dans le commerce comme étant sa propre création, ce qui a provoqué un tollé général.

La police a fermé à plusieurs reprises des routes pour privilégier la circulation des VIP lors du sommet, créant ainsi le chaos dans cette ville de 20 millions d'habitants. Le gouvernement indien s'est excusé pour les désagréments causés aux participants les premiers jours.

Mais mercredi, des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de participants au sommet marchant sur des kilomètres dans le centre de Delhi alors que les routes étaient fermées, qu'il n'y avait pas de taxis disponibles et qu'aucun service de navette n'avait été mis en place.

Les partis d'opposition ont attaqué le gouvernement et le premier ministre pour avoir mal géré le sommet mondial.

"Comment pouvez-vous demander à vos ingénieurs, à vos spécialistes de l'intelligence artificielle de parcourir de telles distances? Et nous nous plaignons ensuite que les entrepreneurs quittent l'Inde", a déclaré Pawan Khera, porte-parole du parti du Congrès.

Pourtant, plus de 100 milliards de dollars d'investissements dans des projets d'IA en Inde ont été promis lors du sommet, notamment par le conglomérat Adani Group, le géant de la technologie Microsoft MSFT.O et la société de centres de données Yotta.

Le gouvernement indien a déclaré qu'il s'attendait à ce que le total des promesses dépasse les 200 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, bien que les analystes aient mis en garde contre le fait que la construction rapide risque de mettre à rude épreuve le réseau électrique et l'approvisionnement en eau de l'Inde.