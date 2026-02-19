Bill Gates annule abruptement sa venue au sommet "AI Impact" en Inde

(Ajoute précisions)

Bill Gates a annulé sa participation au sommet "AI Impact" en Inde quelques heures seulement avant son discours prévu jeudi, alors que ses liens avec Jeffrey Epstein font l'objet d'une attention accrue depuis la publication aux Etats-Unis de nouveaux documents relatifs au délinquant sexuel américain.

La Fondation Gates, qui avait écarté quelques jours plus tôt les rumeurs d'une absence du milliardaire, a déclaré que le cofondateur de Microsoft ne prononcerait pas son discours "afin de faire en sorte que l'attention repose uniquement sur les priorités du sommet".

Reuters a demandé à un représentant de la fondation philanthropique fondée par Bill Gates et son ex-épouse en 2000 si cette absence était liée à l'affaire Epstein. Il n'a pas donné suite.

Depuis la publication le mois dernier par le département de la Justice américain de millions de documents liés au dossier Jeffrey Epstein qui ont mis au jour de nouveaux liens - ténus ou étroits - entre le financier mort en prison en 2019 et de nombreuses personnalités dont Bill Gates, le cofondateur de Microsoft a déclaré que ses échanges avec Jeffrey Epstein s'étaient limités à des questions relatives à la philanthropie et estimé avoir fait une erreur en rencontrant le financier.

Bill Gates figurait parmi les grandes personnalités de la tech attendues au premier grand sommet consacré à l'intelligence artificielle en Inde, au côté du directeur général de Google Sundar Pichai, du patron d'openAI Sam Altman ou de celui d'Anthropic Dario Amodei.

L'annulation de sa venue s'ajoute à plusieurs couacs logistiques qui ont entaché cet événement étalé sur six jours. Plus de 200 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures d'IA en Inde ont tout de même été annoncés, le conglomérat Tata dévoilant notamment un partenariat avec openAI.

Présent jeudi au côté du Premier ministre indien Narendra Modi, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour une coopération renforcée dans ce domaine entre l'Inde et la France.

(Munsif Vengattil et Aditya Kalra à New Delhi; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)