OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 997,50
-1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bilendi, Valneva, LDC... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 06/10/2025 à 18:27

(AOF) - Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Emeis

Emeis a indiqué que sur la période du 1er au 3 octobre elle avait procédé à des rachats d'actions. La société dédiée à la prise en charge de la dépendance a ainsi fait l'acquisition de 30 000 de ses propres titres au prix pondéré moyen de 14,7358 euros. Au total, l'ex-Orpea a dépensé 442 074 euros.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d'échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par communiqué le 18 août dernier. La société rappelle qu'à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025 et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes seront radiées de la cote.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LDC

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros contre 2,985 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 15,6% en valeur. Elles ont progressé de 5,7% à périmètre identique. Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Concernant son pôle Volaille France, sur ce semestre, les ventes ont progressé de 7,3% et de 5,7% à périmètre identique à 2,3 milliards d'euros. Les volumes sont en hausse de 0,8% à périmètre courant et de 0,9% en organique.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Valneva

Valneva a révisé à la baisse son objectif de ventes annuelles, qui sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d'euros, contre une fourchette allant de 170 à 180 millions d'euros précédemment. Le chiffre d'affaires est quant à lui désormais prévu entre 165 et 180 millions d'euros, alors qu'auparavant il était attendu entre 180 et 190 millions d'euros. Enfin, les investissements en R&D sont revus à la baisse d'une précédente estimation comprise entre 90 et 100 millions d'euros, à une nouvelle allant de 80 à 90 millions d'euros.

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

BILENDI
19,6000 EUR Euronext Paris -2,49%
EMEIS
13,8200 EUR Euronext Paris -5,99%
FERMENTALG
0,4960 EUR Euronext Paris +0,61%
IMPLANET
0,4100 EUR Euronext Paris -6,18%
OBIZ
3,7200 EUR Euronext Paris -1,59%
SOCIETE LDC
89,7000 EUR Euronext Paris -0,33%
VALNEVA
4,8700 EUR Euronext Paris -2,13%
VOYAGEURS MONDE
158,0000 EUR Euronext Paris +0,64%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 18:27:00.

