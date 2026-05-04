Bilendi solide au premier trimestre, met le cap sur l'IA d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 18:00
Une performance portée par l'international et la France
Bien que l'activité globale soit en hausse, Bilendi note une légère baisse de 3,6% sur une base proforma (incluant Netquest dès janvier 2025). Ce recul technique s'explique par un effet de base très élevé en Allemagne l'an dernier, en raison des élections fédérales. Cependant, la dynamique est robuste sur le reste du globe. A l'International (83% des ventes), la croissance atteint 5,4%, tirée par des performances notables au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays nordiques et aux Etats-Unis. En France (17% des ventes), l'activité progresse de 6,3%, signant ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance sur le marché domestique.
Accélération technologique et transformation "AI-native"
Au-delà des chiffres, ce premier trimestre a été marqué par une structuration de l'offre technologique. Le groupe a lancé plusieurs avancées majeures, notamment la Bilendi Text Coding Platform, dédiée à l'automatisation du traitement des données qualitatives, et l'extension internationale de son offre BilendiUX.
L'objectif de Bilendi est de devenir une plateforme globale d'insights "AI-native". Cette stratégie vise à répondre à la mutation du marché des études vers le libre-service (self-service) et l'automatisation, où la rapidité d'exploitation des données devient un avantage concurrentiel critique.
Ambition 2030 : Cap sur les 200 millions d'euros
Fort de son nouveau plan stratégique 2026-2030, Bilendi entend transformer son modèle économique pour générer davantage de revenus récurrents et évolutifs. Le groupe s'appuie sur ses actifs clés : des panels propriétaires mondiaux garantissant des données humaines vérifiées - un rempart précieux contre la montée des contenus synthétiques - et une infrastructure technologique interne.
À l'horizon 2030, Bilendi affiche des objectifs financiers ambitieux : un chiffre d'affaires compris entre 175 et 200 millions d'euros, une marge d'EBITDA supérieure à 25% et le maintien d'une forte génération de trésorerie.
Malgré un environnement de marché qui reste exigeant à court terme, la direction se dit confiante dans sa capacité à construire une trajectoire de création de valeur durable grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle au coeur de ses processus opérationnels.
Valeurs associées
|15,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,99%
A lire aussi
-
Au dernier jour de son interrogatoire, Sarkozy répète qu'il n'y a "pas un centime" d'argent libyen dans sa campagne
Nicolas Sarkozy a répété lundi qu'aucune trace de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007 n'avait été retrouvée, au dernier jour de son interrogatoire devant la cour d'appel de Paris. "Quatorze ans après, il n'y a pas un virement, pas un ... Lire la suite
-
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, dans une séance marquée par la confusion entourant la situation dans le détroit d'Ormuz alors qu'une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises s'amorce. À Paris, le CAC 40 ... Lire la suite
-
Quelques milliers de participants étaient toujours présents lundi au Teknival qui se tient depuis quatre jours sur un terrain militaire près de Bourges, où des dégâts agricoles ont été répertoriés. "5.000 personnes au maximum" se trouvaient encore sur le site lundi ... Lire la suite
-
Un Colombien, contrôlé par les douaniers à son arrivée à l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle, transportait 1,2 kg de cocaïne cachés dans ses chaussons, et a été condamné sans délai à un an de prison et incarcéré, a annoncé lundi le parquet de Bobigny. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer