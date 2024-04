Communiqué de presse BILENDI



Résultats de l’exercice 2023 : nette amélioration de la rentabilité au second semestre 2023.



Chiffre d’affaires annuels 2023 en hausse de +2,0% après deux années 2021et 2022 records



En 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 62,7 M€, en croissance de +2,0% par rapport à 2022. A taux de change constant, la croissance ressort à +2,7%. Cette performance est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit après 2 années 2021 et 2022 de croissance remarquable, respectivement de +29% et +39,5%.