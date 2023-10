Bilendi récompensé par la Market Research Society pour son projet de recherche mondial avec les universités de Harvard et de Zurich

Paris, le 2 octobre 2023 - La Market Research Society a récompensé Bilendi dans la catégorie "Meilleure solution de collecte de données de l'année pour les études quantitatives", pour le projet "Trust in Science and Science-related Populism" (TISP). Le MRS Operations Award récompense les professionnels qui jouent un rôle essentiel dans le secteur des études de marché et des insights. Les lauréats ont été annoncés le 28 septembre 2023.

Bilendi a été sélectionné pour conduire la collecte de données pour le projet TISP, fort de son expérience en matière de soutien aux universitaires du monde entier dans le cadre de leurs travaux de recherche. TISP est un vaste projet de recherche multinational mené dans 68 pays en partenariat avec des chercheurs réputés de l'Université de Harvard et de l'Université de Zurich.