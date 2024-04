Communiqué de presse BILENDI



Bilendi propose désormais son assistant de recherche alimenté par l'IA, BARI, également pour les projets quantitatifs.



● Modération automatisée par l'IA pour maximiser le potentiel des questions ouvertes

● Contrôles de qualité automatisés par l'IA pour des verbatims encore plus pertinents

● Codification automatisée par l'IA pour un traitement des données sans effort.



BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence) aide déjà les chercheurs dans leurs projets qualitatifs en automatisant des tâches fastidieuses, telles que la modération automatisée, l’écriture de résumés cohérents et l'analyse des réponses des participants. Les avantages pour le chercheur : des verbatims plus riches et un gain de temps conséquent. Désormais, BARI est également disponible pour optimiser les projets quantitatifs.