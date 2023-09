Bilendi propose désormais des solutions innovantes pour interroger des audiences de niche dans le monde entier

• Accès à des cibles de niche dans le monde entier, notamment en recrutant via les

réseaux sociaux

• Une offre renforcée par plus de 20 ans d'expertise en matière d'études de marché

Paris, le 26 septembre 2023 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données

pour les études est connu pour offrir des access panels en ligne de haute qualité, gérés en interne,

dans 13 pays européens, ainsi que des services associés. En donnant accès à des cibles de niche,

Bilendi complète son offre et est désormais aussi en mesure de cibler les audiences les plus

spécifiques.