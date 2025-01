Bilendi : Lancement de Bilendi Platform : Une nouvelle ère d'efficacité dans les études de marché

Paris, le 15 janvier, 2025 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce le lancement de Bilendi Platform. Conçue pour allier performance et autonomie, Bilendi Platform offre aux utilisateurs une gamme d'outils, de services et de ressources à la fois puissants et intuitifs. Grâce à cette solution innovante, les responsables d’études peuvent lancer leurs projets et gérer leurs demandes avec simplicité et fluidité.



Une réponse aux attentes clients grâce à des fonctionnalités innovantes



Dans un contexte où les entreprises recherchent toujours plus d’agilité et d'autonomie, Bilendi Platform propose une expérience unique, adaptée aux besoins de clients issus de tous les secteurs, qu’ils soient experts en études de marché ou débutants.