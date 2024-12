Bilendi fait l'acquisition de Netquest

(AOF) - Bilendi, spécialiste des technologies et des services digitaux, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition auprès de NielsenIQ - GfK de Netquest, leader des technologies et des données pour le secteur des études de marché en Ibérie et en Amérique latine. "Cela marque une nouvelle étape majeure dans le développement du groupe, après les acquisitions réussies de Respondi et de Discussnow en 2021 et de Tandemz en 2024", précise un communiqué du groupe. Cette dernière acquisition est la plus importante jamais réalisée par la société.

Le closing de l'opération devrait intervenir début février 2025, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles.

Le groupe Bilendi, incluant Netquest, prévoit en 2024 sur une base agrégée de générer plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge Ebitda supérieure à 22%. Il réaffirme par ailleurs, sa confiance concernant son objectif 2026 de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un Ebitda de 20-25%.

