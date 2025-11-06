Bilendi en nette croissance au troisième trimestre

(AOF) - Bilendi, spécialiste des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, a dévoilé un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 44,4% par rapport à la même période en 2024. Sur une base proforma, le chiffre d’affaires est en progression de 1,5%, à taux de change constants.

A l'international (81% du chiffre d'affaires), les ventes atteignent 17 millions d'euros, soit une hausse de 47%). En France (19% du chiffre d'affaires), Bilendi renoue avec une forte croissance après un premier semestre stable (+0,2%). Les ventes sur cette zone ont bondi de 34,3 %, pour atteindre 4 millions d'euros.

Le groupe annonce aborder l'avenir avec confiance pour poursuivre sa croissance et concrétiser son ambition d'atteindre, à l'horizon 2026, un chiffre d'affaires consolidé de 100 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda de 20% à 25% du chiffre d'affaires.

