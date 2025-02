Bilendi en 2024 : une année de transformation et d’avancées stratégiques majeures

Paris, le 26 février, 2025 – Bilendi, un leader en Europe et en Amérique Latine des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, dresse le bilan d’une année 2024 marquée par une transformation profonde du Groupe à la fois sur les plans opérationnel, technologique et financier, dans le cadre de l’exécution de son plan stratégique.



• Bilendi accède au statut d’acteur mondial sur son marché, suite à l’acquisition du groupe Netquest, leader en Ibérie et en Amérique Latine de la collecte de données pour le secteur des études de marché ;

• Croissance et rentabilité : croissance organique de 2,6% sur l’année avec une forte augmentation de la rentabilité attendue ; et un changement radical de taille, le groupe prévoyant de représenter en 2024, de manière agrégée, plus de 90 M€ de chiffre d’affaires et une rentabilité supérieure à 22% d’EBITDA.

• Expansion géographique significative : une présence commerciale passant de 14 à 21 bureaux à travers le monde ;

• Une offre de panels en ligne qui progresse de 13 à 37 pays, et bientôt 50 pays, grâce à l’acquisition de Netquest et la création de nouveaux panels. Ouverture d’un panel sur le premier marché mondial : les Etats-Unis ;

• Avancée technologique majeure avec le lancement de la Bilendi Platform permettant aux clients d’avoir accès à toutes les solutions du groupe en self-service