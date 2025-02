Bilendi clôture l'acquisition de Netquest

(AOF) - Bilendi, annonce la finalisation de l'acquisition de Netquest auprès de NielsenIQ - GfK, leader des technologies et des données pour le secteur des études de marché en Ibérie et en Amérique latine, suite à la réalisation des conditions suspensives de clôture usuelles. L'opération sera consolidée aux comptes de Bilendi à compter du 1er février 2025.

Fondé en 2001 à Barcelone, Netquest regroupe dorénavant 680 collaborateurs dans 18 pays, opère des panels dans 37 pays, avec plus de 4 000 000 de panélistes, un portefeuille de près de 4 000 clients, et des solutions d'IA, des plateformes d'études de marché qualitatives, des technologies de collecte de données comportementales uniques.

"Avec cette acquisition, la plus importante de son histoire, le groupe Bilendi prévoit en 2025 sur une base agrégée de générer plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge EBITDA supérieure à 22%", précise un communiqué du spécialiste des technologies et des services digitaux.

