Bilendi : Calendrier financier 2025

Paris, le 2 avril 2025 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, publie son calendrier financier pour l’exercice 2025

Date Publications

12 mai 2025

Chiffre d’affaires T1 2025

23 juillet 2025

Chiffre d’affaires S1 2025

7 octobre 2025

Résultats S1 2025

5 novembre 2025

Chiffre d’affaires T3 2025

25 février 2026

Chiffre d’affaires 2025

1er avril 2026

Résultats annuels 2025

À propos de Bilendi

Bilendi est un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché. La mission de Bilendi est de collecter et traiter des données fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels, à destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.

Avec une équipe d’environ 650 personnes, Bilendi a 21 bureaux en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et en Afrique.

Certifiée ISO 20252:2019, Bilendi a développé notamment BARI, une IA dédiée à l'industrie des études de marché, Bilendi Discuss, une plateforme d'études de marché disponible en mode SaaS, et des panels en ligne de grande qualité dans 37 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.